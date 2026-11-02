Meteo Italia: vortice a inizio settimana, poi torna l’alta pressione. Le previsioni

Un vortice di bassa pressione sta interessando gran parte delle regioni del Centro-Sud interessate da fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da richiedere anche lo stato di allerte meteo. Piogge e rovesci diffusi, anche con il rischio di nubifragi e fortissime raffiche di vento, ma da domani - martedì 3 novembre 2026 - cambia tutto.

Meteo, maltempo al Centro-Sud poi la rimonta dell'alta pressione

Una Italia climaticamente spaccata in due in questo inizio di novembre 2026: freddo e sole al Nord, mentre piogge e rovesci al Centro-Sud con il rischio di allerta meteo arancione e gialla diramata dal Dipartimento di Protezione Civile in alcune regioni per piogge, ma anche rischio idrogeologico e idraulico. Dal punto di vista termico, brusco calo delle temperature lungo tutto lo stivale con valori, quasi ovunque, anche al di sotto della media del periodo.

Se al Nord è arrivato il primo freddo, ma persiste il sole al Centro-Sud e le Isole sono state raggiunte da un sistema perturbato con piogge e temporali intensi e il rischio di nubifragi e locali allagamenti. Tra le zone più a rischio ci sono: il medio Adriatico, il Sud e la Sicilia. Non si escludono anche forti raffiche di vento e mari agitati, anche se martedì 3 novembre 2026 con l'allontanarsi della perturbazione è prevista una fase di tempo più stabile ed asciutto con un rialzo delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 2 novembre 2026: cieli sereni o poco nuvolosi al Nord e Toscana, mentre maltempo con piogge diffuse su Marche, Abruzzo, Molise, Sud e Sicilia. Dal punto di vista termico, temperature in crescita al Centro-Nord, mentre in calo al Sud e Isole con valori al di sotto della media. Al Centro-Sud e Isole venti intensi con raffiche fino ai 100 km/h.

Martedì 3 novembre 2026 clima in miglioramento quasi ovunque, anche se non si escludono piogge e temporali nelle prime ore del mattino al Sud su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Nel resto del Paese bel tempo senza piogge, ma anche con sole e schiarite. Stabili le temperature minime, mentre le massime registrano un rialzo al Centro-Sud e Isole con valori compresi tra i 14-20 gradi e picchi fino ai 20-21°C sul medio-basso Tirreno e Sicilia.

Che tempo farà nei prossimi giorni in Italia? La tendenza meteo

Le previsioni meteo per la parte centrale della settimana delineano l'arrivo di un robusto e vasto anticiclone, ma anche la presenza di una circolazione di bassa pressione con un clima variabile ed instabile con il rischio di piogge e temporali sulle Isole maggiori tra giovedì e venerdì. Nel resto del Paese clima per lo più asciutto con sole e nuvole.

Mercoledì 4 novembre 2026 clima variabile con alternanza di nuvole e schiarite, ma senza piogge. Dal punto di vista termico, le temperature massime in lieve flessione al Nord e Marche con valori tra i 13-14 gradi con un clima sempre più autunnale. Clima decisamente più mite al Sud e Isole dove non si escludono temperature massime nelle ore pomeridiane anche intorno ai 20°C. Attenzione: si tratta di una evoluzione che, come tale, è ancora incerta. Per questo motivo vi invitiamo a seguire i prossimi bollettini meteo.