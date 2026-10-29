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Meteo Italia, arriva il freddo: piogge e nuovi temporali, ecco dove colpiranno

Temperature in picchiata. Clima invernale. Ecco cosa ci attende dal 30 ottobre in Italia con l'alta pressione pronta a indebolirsi lasciando spazio all'aria proveniente dai Balcani.
Clima29 Ottobre 2026 - ore 15:54 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima29 Ottobre 2026 - ore 15:54 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Le previsioni meteo per l'Italia segnalano l'arrivo del freddo e il ritorno di piogge e nuovi cicloni. Quando? Dove? Ecco tutti i dettagli per gli ultimi giorni di ottobre e i primi di novembre 2026.

L’evoluzione delle condizioni meteo per il weekend di Ognissanti è ancora caratterizzata da una insufficiente affidabilità e quindi soggetta a variazioni nei prossimi aggiornamenti, soprattutto riguardo le precipitazioni, ma si prospetta l’arrivo di un flusso di correnti orientali di aria fredda nei giorni successivi. L’anticiclone che andrà a rinforzarsi sull’Europa occidentale, infatti, spingerà una massa d’aria fredda di origine polare dal Nord Europa verso i Balcani, dove si preannuncia un’importante anomalia termica, con temperature invernali.

Meteo Italia, arriva il freddo: ecco quando

Le previsioni meteo per l'Italia preannunciano l'arrivo del freddo. Ebbene sì, il nostro Paese risentirà di una irruzione fredda, con temperature ben inferiori alla media dal fine settimana e probabilmente nel corso della prima settimana di novembre.

Nello specifico avremo già da venerdì 30 ottobre un importante indebolimento dell’alta pressione nel Mediterraneo centrale e sull’Italia, con l’arrivo di un flusso di correnti orientali di aria fredda nei giorni successivi. Cosa accadrà? Potremo avere in molte regioni caratteristiche termiche da inizio inverno, in particolare in quelle del versante adriatico e al Sud.

In questo cambio di scenario le precipitazioni, anche in forma di rovesci e temporali, saranno probabili sabato 31 sul medio Adriatico, al Sud e nelle Isole. Domenica 1 novembre saranno più diffuse al Centro-Sud e in Sicilia (tranne in Umbria e Toscana), spingendosi fino alla Romagna, ma possibili anche in Piemonte e nelle Prealpi centrali.

Cosa ci attende negli ultimi giorno di ottobre e nel fine settimana di Halloween? Giovedì 29 ottobre faremo ancora i conti con l'alta pressione sul nostro Paese e quindi avremo tempo soleggiato e stabile, con piogge assenti e temperature insolitamente miti per il periodo, specie al Nord.

Da venerdì 30, come preannunciato, le cose inizieranno a cambiare proprio perché l’alta pressione tenderà a spostarsi più a ovest, sull’Europa Occidentale, consentendo a correnti fredde provenienti dai Balcani di raggiungere la nostra Penisola. Aumenteranno quindi le nuvole in molte zone del Paese, tornerà la pioggia su regioni centrali adriatiche, Sud e Isole e caleranno le temperature in tutta Italia.

Queste correnti fredde favoriranno poi la formazione di un vortice di bassa pressione che, posizionato sui nostri mari meridionali, nel fine settimana di Ognissanti porterà moderato maltempo al Centro-Sud, giornate ventose su tutti i nostri mari e un ulteriore calo termico che spingerà le temperature al di sotto della norma in molte zone del Paese.

Sabato 31 ottobre, giorno di Halloween, potranno verificarsi piogge sul medio Adriatico, al Sud e nelle Isole e le temperature continueranno a calare.

Clima invernale per l'inizio di novembre?

Avremo, quindi, un clima piuttosto invernale per l'inizio di novembre. Un esempio? Domenica 1 novembre ci saranno piogge più diffuse al Centro-Sud e in Sicilia. Arriveranno a spingersi fino alla Romagna, ma saranno possibili anche in Piemonte e nelle Prealpi centrali. Le temperature? In diminuzione su gran parte del Paese.

Nella giornata di lunedì 2 ci ritroveremo molto probabilmente con precipitazioni più intense sul medio e basso versante adriatico e aria piuttosto fredda proveniente dai Balcani.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 29 Ottobre ore 21:04

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