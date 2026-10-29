Meteo weekend di Halloween e Ognissanti: freddo e maltempo in Italia, le previsioni

L'alta pressione è ancora protagonista nella giornata di oggi in Italia con un clima mite e soleggiato. Tutto cambia in vista del weekend di Halloween e Ognissanti con l'arrivo di una perturbazione. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, dopo l'alta pressione arriva l'inverno? Piogge e calo delle temperature

Ultime ore di alta pressione in Italia con un clima soleggiato e stabile senza piogge. Anche le temperature sono miti con valori anomali considerando il periodo dell'anno.

Da domani, venerdì 30 ottobre 2026, tutto cambia con il transito di un sistema perturbato e l'arrivo di correnti d'aria fredda dai Balcani che faranno crollare le temperature riportandole su valori in linea con il periodo e in alcuni casi anche al di sotto delle medie. Non solo, nuvole in aumento con il rischio di piogge e temporali sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e sulle Isole.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 29 ottobre 2026: nuvole e sole su gran parte del Paese, in particolare lungo le regioni adriatiche del Centro-Sud, Basilicata, settori ionici di Calabria e Sicilia. Sereno o poco nuvoloso nel resto d'Italia. Dal punto di vista termico, le temperature massime in crescita con valori compresi tra i 17 e 23 gradi.

Venerdì 30 ottobre 2026 bel tempo soleggiato in Veneto, mentre nel resto d'Italia alternanza di sole e nuvole con il rischio di piogge sulle regioni di Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Sicilia e Sardegna. Calano le temperature massime portandosi su valori in linea con la stagione. Al Nord valori compresi tra i 15-17 gradi, mentre al Centro-Sud tra i 17-20 gradi con picchi di anche 21-22°C in Sicilia e Sardegna.

Meteo, che tempo farà nel fine settimana di Halloween e Ognissanti?

La tendenza meteo in vista del weekend di Ognissanti è ancora incerta e soggetta a variazioni soprattutto dal punto di vista delle piogge. Secondo le attuali proiezioni da venerdì 30 ottobre 2026 è previsto l’indebolimento dell’alta pressione nel Mediterraneo centrale e sull’Italia con l'arrivo di correnti d'aria fredda di origine polare dal Nord Europa che determineranno un brusco calo delle temperature anche nel nostro Paese. Con l'irruzione di questa aria fredda anche in Italia si abbasseranno le temperature tra la fine di ottobre e la prima settimana di novembre con valori di stampo quasi invernale.

Nella giornata di sabato 31 ottobre 2026, giorno di Halloween, non si escludono rovesci e temporali sulle regioni del Sud e Isole. Anche domenica 1 novembre 2026 maltempo diffuso al Centro-Sud e Sicilia con il rischio di temporali anche in Emilia Romagna, Piemonte e nelle Prealpi centrali.

Da lunedì 2 novembre 2026 le piogge si faranno ancora più intense anche sul medio e basso versante adriatico. Non si esclude il rischio di piogge e isolati temporali in Abruzzo, Molise, Puglia, settori ionici di Calabria e Sicilia e Sardegna. Dal pomeriggio non si escludono piogge e rovesci anche nel resto del Sud. Dal punto di vista termico, le temperature massime restano stazionarie o in leggero calo, in particolare nelle zone interessate dal maltempo.