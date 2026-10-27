Meteo, previsioni della settimana: da martedì 27 anticiclone e nebbie, poi correnti fredde

Che tempo farà in Italia questa settimana? Secondo le previsioni meteo almeno fino a giovedì 29 ottobre 2026 clima stabile e soleggiato su gran parte d'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Tutto potrebbe cambiare nel weekend con l'arrivo di un nuovo sistema perturbato.

Meteo, l'anticiclone torna protagonista sull'Italia

Una settimana climaticamente stabile e soleggiata su gran parte del Paese complice la rimonta dell'anticiclone che si preannuncia l'indiscusso protagonista almeno fino a giovedì 29 ottobre 2026. In tutto il Paese, in particolare sulle regioni del Nord ed occidentali, è prevista la presenza di una massa d'aria calda mite con temperature di gran lunga superiori alla media.

Attenzione: non si escludono nebbie nelle prime ore del mattino sulla pianura Padana e valli interne del Centro. Da venerdì 30 ottobre 2026 è previsto l'arrivo di correnti d'aria fredde provenienti dai Balcani destinate a condizionare il clima con un generale calo delle temperature e il rischio di deboli ed isolati temporali.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 28 ottobre 2026: bel tempo stabile lungo tutto lo stivale con nubi nelle prime ore del mattino al Nord e successivamente al Centro-Sud. Dal punto di vista termico, temperature stabili e senza grandi variazioni con valori compresi tra i 16-22 gradi.

Giovedì 29 ottobre 2026, invece, ancora tempo stabile con qualche annuvolamento in Val Padana, nelle regioni adriatiche e al Sud. Le temperature massime in leggero calo nel settore alpino e in Sardegna, mentre stabili nel resto del Paese.

Meteo, che tempo farà in vista del weekend di Ognissanti?

La fine di ottobre 2026 e l'inizio di novembre 2026, per intenderci il weekend di Ognissanti, conferma la presenza di un campo d'alta pressione tra l’Europa centrale e l’Italia. Si delinea un cambiamento del clima tra venerdì 30 e sabato 31 ottobre 2026 con una fase climatica più instabile e variabile e il rischio di piogge e temporali occasionali e sparsi.

Nella giornata di domenica 1 novembre 2026, giorno di Ognissanti, clima instabile e variabile anche al Sud Italia e Sicilia, mentre nel resto d'Italia permane una situazione climatica stabile con annuvolamenti passeggeri e senza piogge.

Dal punto di vista termico è previsto l'arrivo di correnti d'aria fredda con un conseguente calo delle temperature che faranno registrare valori in linea con le medie del periodo.