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Meteo, avviso di allerta gialla per maltempo e criticità il 24 ottobre 2026 in Italia: ecco dove

Scatta l'allerta gialla per sabato 24 ottobre 2026 in Italia per piogge e criticità: ecco tutte le regioni e zone a rischio.
Clima23 Ottobre 2026 - ore 17:06 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Si preannuncia un weekend all'insegna del maltempo in Italia per il transito di una nuova perturbazione. La conferma arriva dal nuovo bollettino di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile per la giornata di domani, sabato 24 ottobre 2026, in Italia.

Maltempo in Italia: le regioni da allerta meteo gialla per piogge il 24 ottobre 2026

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per la giornata di domani, sabato 24 ottobre 2026 un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per piogge e temporali in Italia. Il transito di un nuovo sistema perturbato si farà sentire con fenomeni temporaleschi intensi tali da richiedere lo stato di allerta di ordinaria criticità.

Sono 8 le regioni coinvolte nel bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali il giorno 24 ottobre 2026, ecco quali:

  • Abruzzo: Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno;
  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
  • Lazio: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Appennino di Rieti;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Puglia: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico;
  • Umbria: Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia.

Meteo, allerta gialla il 24 ottobre 2026 in Italia per criticità: le regioni a rischio

Non solo, sempre per sabato 24 ottobre 2026 scatta anche l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico che indica la possibilità che si verifichino danni a persone, beni o infrastrutture a causa di inondazioni e alluvioni provocate dal superamento dei livelli critici (livelli idrometrici) nei corsi d'acqua naturali o artificiali.

Nel dettaglio l'allerta gialla per rischio idraulico per sabato 24 ottobre 2026 scatta solo in Calabria nelle zone: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale.

Infine, da non sottovalutare, è anche l'allerta gialla emessa per sabato 24 ottobre 2026 per rischio idrogeologico nelle regioni e zone:

  • Abruzzo: Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno;
  • Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea;
  • Puglia: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.
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