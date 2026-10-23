Meteo weekend Italia: piogge e forti venti in arrivo. Le previsioni

Dopo una breve e temporanea tregua, il maltempo torna protagonista in Italia per il transito di nuovo intenso sistema perturbato. Piogge e temporali con il rischio di nuove allerte meteo: scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, weekend di piogge in Italia da Nord a Sud

Il passaggio della nuova perturbazione, associata alla tempesta “Austen”, in transito in queste ore tra Gran Bretagna e Francia, comincia a farsi sentire sul nostro Paese già nella giornata di oggi - venerdì 23 ottobre 2026 - con fenomeni temporaleschi intensi e diffusi dapprima sulle regioni del Nord, Toscana e Sardegna.

Da domani, sabato 24 ottobre 2026, il maltempo interesserà anche il resto del Centro-Sud, mentre da domenica 25 ottobre 2026 la perturbazione si allontanerà verso il sud dei Balcani e la Grecia con le ultime piogge solo sulle estremo regioni meridionali.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 23 ottobre 2026: nuvole sparse sin dalle prime ore del mattino sulle regioni del Nord e Toscana con piogge inizialmente solo sulla Valle D'Aosta. Dal pomeriggio maltempo diffuso su tutte le regioni del Nord, Toscana e Sardegna con il rischio di fenomeni localmente intensi e violenti tra Liguria di levante e alta Toscana. Sulle Alpi torna la neve oltre i 1600-1800 metri. Dal punto di vista termico, temperature massime in calo al Nord-Ovest, alta Toscana e medio-basso Adriatico.

Sabato 24 ottobre 2026 torna il bel tempo sulle zone di Nord-Ovest, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Toscana e Umbria. Nuvole, invece, con tempo instabile e variabile nel resto del Paese. Attenzione: non si escludono piogge e temporali su Veneto, Friuli Venezia Giulia, regioni del medio Adriatico, Umbria, basso Lazio e regioni del Sud. Nevicate sulle Alpi orientali fino a quote di 1500-1700 metri.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni in Italia: arriva il freddo?

Le previsioni meteo per la giornata di domenica 25 ottobre 2026 delineano un clima variabile con piogge e temporali nelle prime ore del mattino sulle regioni del Sud, ma anche Sicilia e Calabria. Schiarite sulle regioni centrali tirreniche, mentre dal pomeriggio migliora anche anche sul settore adriatico. Nuvole sparse sulla Sardegna, ma senza piogge di rilievo. Al Nord, schiarite dalla Liguria al Piemonte, mentre ancora nuvole nelle aree alpine settentrionali di confine con il rischio di temporali su Valle d’Aosta, Lombardia e Nord-Est. Dal punto di vista termico, temperature in calo al Sud e in Sicilia, con valori vicini alla norma in tutto il Paese.

Secondo le attuali proiezioni l'inizio della prossima settimana è prevista la rimonta dell'alta pressione lungo il Mediterraneo occidentale e di conseguenza anche sull'Italia con il ritorno di un clima stabile e aria mite con un possibile aumento delle temperature già da lunedì 26 ottobre 2026. Per conferme vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti meteo.