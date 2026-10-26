Meteo Italia, torna il sole dopo la pioggia: temperature fino a 24 gradi. Le previsioni

Con l'allontanamento della perturbazione n.6 di ottobre torna il sole su gran parte d'Italia complice la rimonta dell'alta pressione. Clima stabile e insolitamente mite lungo tutto lo stivale con un rialzo delle temperature che sfiorano valori superiori alla media.

Meteo, dopo il maltempo torna il sole in Italia

L'alta pressione torna protagonista in Italia dopo un fine settimana segnato dal maltempo e un diffuso calo delle temperature che, in particolare al Nord, hanno fatto registrare valori quasi invernali.

Con l'allontanamento della perturbazione n.6 verso la Grecia, il sole torna protagonista lungo tutto lo stivale grazie alla rimonta dell'alta pressione che si preannuncia indiscussa protagonista dei prossimi giorni. Stop alle piogge almeno fino alla fine di ottobre, ma si segnalano nebbie nelle prime ore del mattino su pianure e valli del Centro-Nord.

Entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 26 ottobre 2026: cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni settentrionali, ma anche Lazio, Campania e Calabria, mentre piogge deboli su Molise, Puglia settentrionale e nella Sicilia Tirrenica. Dal pomeriggio migliora un p0' ovunque con un conseguente aumento delle temperature, in particolare sulle regioni del Nord.

Martedì 27 ottobre 2026 bel tempo soleggiato su gran parte del Paese, anche se nelle prime ore del mattino, per intenderci le più fredde, non si escludono locali banchi di nebbia nella bassa pianura Padana. Stabili le temperature o in crescita con i valori massimi compresi tra i 17-23 gradi.

Meteo, sole e caldo sull'Italia: quanto durerà?

L'ultima settimana di ottobre 2026 è nel segno dell'alta pressione che garantirà un clima soleggiato e insolitamente mite con un rialzo delle temperature che sfioreranno valori superiori alla norma al Nord, in Sardegna e sui settori occidentali della penisola. Nella giornata di mercoledì 28 ottobre clima stabile da Nord a Sud con il rischio di qualche nuvola, ma solo passeggera.

Clima stabile e soleggiato anche nella giornata di giovedì 29 ottobre 2026, mentre tra venerdì 30 e sabato 31 ottobre 2026 si delinea l'arrivo di una massa d'aria più fresca sull’Europa orientale destinata a raggiungere anche l'Italia con un conseguente calo delle temperature sulle regioni del versante adriatico.

Attenzione: non si esclude anche il ritorno di piogge e temporali, in particola sulle regioni del Sud, adriatiche centrali e Sicilia. Per conferme in tempo reale, vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.