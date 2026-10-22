Meteo Italia, arriva il maltempo: piogge intense e temporali in diverse regioni. Le previsioni

L’intensa perturbazione responsabile del forte maltempo degli ultimi giorni sta abbandonando l'Italia lasciando spazio ad un clima variabile con qualche residua pioggia. Attenzione: la tregua sarà solo temporanea, visto che da domani - venerdì 23 ottobre 2026 - è previsto il transito di un nuovo sistema perturbato.

Meteo, dopo la tregua torna il maltempo con piogge e freddo

Clima in miglioramento su gran parte d'Italia nelle ultime ore, ma si delinea un diffuso calo delle temperature complice un’intensa ventilazione di Maestrale, che prende il posto dello Scirocco. Una massa d'aria fredda arriverà sul nostro Paese determinano un abbassamento delle temperature per i prossimi giorni su valori al di sotto della media del periodo. Intanto da venerdì 23 ottobre 2026 si delinea l'arrivo della perturbazione n.6 di ottobre diretta dapprima sulle regioni del Nord e centrali tirreniche e successivamente, in vista del weekend, anche al Sud e Isole.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 22 ottobre 2026: ultime piogge mattutine in Friuli Venezia Giulia e bassa Campania, mentre clima in miglioramento al Nord-Ovest e dal pomeriggio nel resto del Nord e in Toscana. In serata è previsto un peggioramento generale con il rischio di piogge e temporali su Marche e Puglia. Dal punto di vista termico, calano le temperature minime lungo tutto lo stivale.

Venerdì 22 ottobre 2026 nuvole sin dalle prime ore del mattino sulle regioni del Nord, ma anche Toscana, Calabria, Sicilia e Sardegna. Dal pomeriggio piogge in arrivo sulle zone di Nord-Ovest, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Sardegna, mentre in serata temporali sparsi al Nord-Est e regioni centrali. Ancora in calo le temperature sia minime che massime con valori al di sotto della media.

Meteo, le tendenza del weekend in Italia: ancora maltempo?

L'arrivo della perturbazione n.6 di ottobre 2026 condizionerà il clima di tutto il fine settimana in Italia con gli ultimi strascichi possibili fino a lunedì 26 ottobre 2026. Clima instabile e variabile lungo tutto lo stivale con fenomeni temporaleschi intensi e violenti e il rischio di nuove allerte meteo. In calo anche le temperature per l'afflusso di aria più fresca che farà crollare i valori al di sotto della media. La prossima settimana, l'ultima di ottobre, delinea però una rimonta dell'alta pressione verso l’Europa e il Mediterraneo centrale con il ripristino di condizioni climatiche stabili e soleggiate con un aumento delle temperature al Nord.

Che tempo farà nel weekend in Italia? Nella giornata di sabato 24 ottobre 2026 schiarite sulle pianure del Nord-Ovest e settore ligure, mentre clima instabile e variabile nel resto del Paese con il rischio di piogge e temporali sulle zone di Nord-Est, Emilia Romagna e Centro-Sud. In serata nubi in aumento al Nord-Ovest con il rischio di temporali nelle zone di confine della Valle d’Aosta. Le temperature massime in crescita al Nord-Ovest, mentre in calo su Nord-Est, Sardegna e settore tirrenico.

Domenica 25 ancora clima instabile sulle regioni del Sud e Sicilia, mentre nuvole sparse sulle regioni del Centro dove non si esclude il rischio di temporali e piogge residue. Al Nord nuvole in transito con piogge lungo le Alpi, specie quelle di confine. Le temperature massimo registrano un calo su pianure del Nord-Ovest, medio Adriatico, Sud e Sicilia.