Meteo weekend 24-25 ottobre 2026: piogge sabato e minime fino a 5-8°C

Occhi puntati sulle previsioni meteo per il weekend del 24 e 25 ottobre 2026, il penultimo weekend del mese. Dopo una breve tregua dalle piogge nella giornata di venerdì 23 ottobre, nel fine settimana avremo nuove piogge e un afflusso di aria più fredda che porterà la colonnina di mercurio a scendere dai 5 agli 8 gradi. Dove? Ecco tutte le informazioni utili e i dettagli sul clima dei prossimi giorni.

Meteo weekend 24-25 ottobre: tornano le piogge e arriva il freddo?

Cosa dicono le previsioni meteo per il weekend del 24 e 25 ottobre? Si sta allontanando dall’Italia l’intensa perturbazione responsabile del forte maltempo dei giorni scorsi. Nelle prossime ore avremo un generale miglioramento del tempo che sarà però accompagnato da un’intensa ventilazione di Maestrale, che prende il posto dello Scirocco che aveva accompagnato la perturbazione. Il conseguente calo termico dovuto all’afflusso di aria più fredda proseguirà anche nei giorni successivi, con temperature che si porteranno su valori anche inferiori alla media nel fine settimana e con temperature minime in brusca diminuzione già da stanotte.

Sabato ritorneranno anche le piogge per via di un’altra più debole perturbazione che arriverà già venerdì sera al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, per poi portare probabilmente condizioni di instabilità al Nord-Est, in Emilia e sul medio Adriatico, e domenica al Sud.

Nello specifico nella giornata di venerdì avremo un inizio di giornata con cielo parzialmente nuvoloso al Nord, in Toscana, Calabria e Isole, più spazi di sereno altrove. Nel pomeriggio il tempo peggiorerà con piogge sparse al Nord-Ovest, in Veneto, Emilia, alta Toscana e Sardegna mentre in serata le piogge si spostano al Nord-Est e sulle regioni centrali. Si segnala inoltre che le temperature minime saranno in ulteriore diminuzione e le massime in calo al Nord-Ovest, in Toscana e al Sud.

Che tempo farà sabato e domenica?

Nella giornata di sabato 24 avremo schiarite temporaneamente anche ampie potranno favorire le pianure del Nord-Ovest e il settore attorno al Ligure. Giornata più nuvolosa altrove pur in un contesto di variabilità. Il fronte di maltempo interesserà ancora inizialmente le regioni di Nord-Est con piogge o rovesci sparsi che nel pomeriggio si concentreranno sull’Emilia Romagna. Fasi instabili sono attese al Centro-Sud con il rischio di piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale più elevato tra le zone interne, il versante adriatico del Centro e sul basso Tirreno. La sera nubi in aumento al Nord-Ovest con qualche pioggia al confine in Valle d’Aosta.

Per concludere domenica 25 ottobre l’instabilità sarà ancora evidente al Sud, specie su Puglia, alto Ionio, Calabria e Sicilia settentrionale. Al Centro non mancheranno le nuvole ma con poche piogge residue a inizio giornata solo lungo le coste adriatiche. Al Nord transito di nuvole tra mattino e pomeriggio con alcune precipitazioni lungo le Alpi, specie quelle di confine.