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Meteo, arriva il freddo dalla Russia a novembre: temperature in calo e neve sull'Appennino

L’inizio di novembre potrebbe portare sull’Italia correnti gelide provenienti dalla Russia, con un brusco calo termico, possibili gelate e nevicate sui rilievi appenninici.
Clima26 Ottobre 2026 - ore 12:40 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L’inizio di novembre potrebbe portare un cambiamento significativo del tempo in Italia, con il passaggio da giornate autunnali relativamente calde a condizioni decisamente più fredde. Le ultime elaborazioni del modello europeo ECMWF indicano la possibile discesa di aria gelida proveniente dall’Europa orientale tra il 3 e il 4 novembre.

Questo scenario potrebbe favorire un abbassamento delle temperature, con rischio di brinate, precipitazioni e nevicate sulle montagne dell’Appennino. Tuttavia, si tratta ancora di un’ipotesi da confermare, perché le previsioni a diversi giorni di distanza possono subire variazioni.

Meteo, arriva il freddo dalla Russia a novembre: temperature in calo

L’eventuale arrivo del freddo sull’Italia all’inizio di novembre potrebbe dipendere da un cambiamento della circolazione atmosferica sull’Europa settentrionale. Secondo alcune proiezioni, un’area di alta pressione potrebbe rafforzarsi sulla Scandinavia, aprendo la strada a correnti gelide provenienti dalla Russia dirette verso il Mediterraneo.

Questo movimento, chiamato retrogressione, avviene da est verso ovest e potrebbe portare temperature inferiori ai valori tipici del periodo. Alcuni esperti ipotizzano persino un’irruzione di tipo Burian, nome associato alle masse d’aria molto fredda provenienti dalle zone continentali orientali, ma al momento non ci sono conferme.

Le regioni adriatiche potrebbero risentire maggiormente di questa situazione, con un calo termico e condizioni atmosferiche più instabili. Al Centro-Sud potrebbero arrivare piogge e temporali, favoriti dal contrasto tra l’aria fredda e il mare ancora relativamente mite. Anche Sicilia e Sardegna potrebbero essere coinvolte dalle precipitazioni, ma non è ancora possibile stabilirne la distribuzione.

Al Nord il tempo potrebbe rimanere più stabile, nonostante un abbassamento delle temperature e possibili gelate notturne nelle pianure. L’evoluzione dipenderà soprattutto dalla posizione che assumerà l’alta pressione scandinava nei prossimi giorni. Se le correnti fredde cambieranno direzione, il peggioramento potrebbe interessare maggiormente i Balcani e la Grecia anziché l’Italia.

Neve in arrivo sull'Appennino?

L’eventuale arrivo di masse d’aria gelida potrebbe riportare la neve sulle montagne dell’Appennino già nei primi giorni di novembre. Le attuali elaborazioni meteorologiche indicano la possibilità di fiocchi sulle zone più elevate dell’Appennino centrale, con una quota neve stimata intorno ai 1.300 metri.

Le aree potenzialmente coinvolte comprendono Marche, Umbria, Abruzzo e Molise. Più a sud, invece, le precipitazioni nevose potrebbero interessare i rilievi a partire da circa 1.500-1.600 metri di altitudine. Queste stime, tuttavia, sono ancora provvisorie e potrebbero cambiare con l’arrivo di nuovi aggiornamenti.

La presenza di aria fredda, infatti, non è sufficiente da sola a provocare nevicate. È necessario che si verifichino anche precipitazioni e che le temperature siano adeguate lungo tutta la colonna atmosferica. L’intensità dei fenomeni e la loro distribuzione dipenderanno quindi dall’evoluzione della perturbazione.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 26 Ottobre ore 14:32

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