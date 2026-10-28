Meteo Ognissanti, Italia divisa in due: sole al Nord e piogge al Sud. Le previsioni

Ultimi giorni segnati dal dominio dell'alta pressione in Italia, visto che da domani - giovedì 29 ottobre 2026 - è previsto il transito di una nuova perturbazione giusto in tempo per il fine settimana di Ognissanti. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, si indebolisce l'alta pressione e torna il maltempo in Italia

L'alta pressione continua a regalare giornate climaticamente miti e stabili in Italia con temperature di stampo quasi estive considerando che siamo in pieno autunno. Tutto è destinato a cambiare in vista dell'arrivo del weekend di Ognissanti quando, il passaggio di un sistema perturbato, cambierà tutto riportando piogge e temporali su gran parte del Paese con venti di rinforzo e temperature quasi invernali.

Se giovedì 29 ottobre 2026 è una giornata all'insegna del sole e del bel tempo lungo tutto lo stivale, da venerdì 30 ottobre l'alta pressione lascerà l'Italia diretta verso l'Europa Occidentale lasciando spazio all'arrivo di correnti d'aria fredda provenienti dai Balcani. La presenza di correnti d'aria fredde favorirà anche la formazione di un vortice di bassa pressione che determinerà proprio nel fine settimana di Ognissanti una nuova ondata di maltempo sulle regioni del Centro-Sud con un ulteriore calo termico.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, giovedì 29 ottobre 2026: alternanza di sole e nuvole sulle regioni di Nord-Est, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna. Nel resto del Paese bel tempo soleggiato, anche se nelle prime ore del mattino non si escludono nebbia sulla Pianura Padana. Le temperature massime in crescita da Nord a Sud con valori compresi tra i 17 e i 23 gradi, in particolare al Nord.

Venerdì 30 ottobre 2026 ancora bel tempo soleggiato in Italia, ma con il passare delle ore non si escludono nuvole sparse con il rischio di piogge e temporali al Sud, ma anche su Marche, Abruzzo, Molise, Basso Lazio, Sicilia Orientale e sud della Sardegna. In calo le temperature minime con valori in linea con il periodo.

Meteo, la tendenza per il weekend di Ognissanti 2026: che tempo farà in Italia?

Le previsioni meteo delineano per il weekend di Ognissanti 2026 un clima instabile e variabile per il transito di un sistema perturbato. Secondo gli ultimi dati da venerdì 30 ottobre 2026 con l'indebolimento dell'alta pressione è previsto l'arrivo di correnti d'aria fredda di origine polare in arrivo dal Nord Europa verso i Balcani con un conseguente calo delle temperature che si faranno di stampo invernale.

Anche l'Italia sarà coinvolta da questa irruzione d'aria fredda con un crollo deciso delle temperature con valori da inizio inverno. Non solo, sono in arrivo da sabato 31 ottobre 2026, giorno di Halloween, piogge e temporali sulle regioni del Centro-Sud e Sicilia, ad eccezione di Umbria e Toscana.

Nel dettaglio: sabato 31 ottobre 2026 piogge e temporali diffusi sin dalle prime ore del mattino in Abruzzo, Molise, Puglia, settori ionici di Calabria e Sicilia, Sardegna. Dal pomeriggio il maltempo si farà sentire anche nel resto del Sud, mentre dal mattino nubi sparse al Nord su Alpi e Prealpi del Nord-Ovest. Dal punto di vista termico, le temperature massime restano stabili o in lieve calo in particolare nelle zone interessate dal maltempo.

Da lunedì 2 novembre 2026 piogge e temporali diffusi sul medio e basso versante adriatico con la presenza di venti molto forti.