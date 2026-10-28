Inverno 2026-2027, nuovi segnali dai modelli: quando potrebbe arrivare la neve in Europa

L’inverno 2026-2027 continua a mostrare segnali interessanti nelle ultime elaborazioni stagionali. Nonostante una tendenza generale verso temperature mediamente superiori alla norma su buona parte del continente, durante la stagione potrebbero aprirsi finestre favorevoli all’arrivo di aria molto più fredda e nevicate anche su vaste zone dell’Europa.

Questo non significa che ci aspetti un inverno complessivamente più nevoso del normale. Anzi, su molte aree dell’Europa occidentale, centrale e meridionale i quantitativi stagionali di neve potrebbero risultare inferiori alla media.

La novità riguarda soprattutto la possibile alternanza tra fasi miti e improvvise incursioni fredde, con maggiori opportunità per la neve nella seconda parte dell’inverno.

Inverno 2026-2027, cosa mostrano gli ultimi aggiornamenti

Le proiezioni stagionali di fine ottobre continuano a favorire un inverno caratterizzato, nel complesso, da temperature superiori alla media su gran parte dell’Europa.

Anche le precipitazioni potrebbero risultare superiori alla norma in diverse zone del continente. Ma temperatura e precipitazioni medie di un trimestre non raccontano ciò che può succedere durante singole settimane.

È possibile avere un inverno mediamente mite e, nello stesso tempo, attraversare una o più fasi molto fredde capaci di portare neve su numerosi Paesi europei. Ed è proprio questa possibilità a rendere particolarmente interessante l’evoluzione dell’inverno 2026-2027.

Il segnale potrebbe cambiare con l’avanzare dell’inverno

Uno degli elementi più interessanti delle nuove proiezioni riguarda una possibile variazione della circolazione atmosferica durante la stagione.

Tra la fine dell’autunno e la prima parte dell’inverno viene favorita una pressione atmosferica relativamente bassa su ampie zone europee. Più avanti nella stagione potrebbero invece svilupparsi pressioni più elevate alle alte latitudini e nelle regioni polari.

Questo tipo di cambiamento non significa automaticamente freddo sull’Europa, ma può modificare la normale circolazione occidentale e aumentare le possibilità che masse d’aria artica riescano a spingersi verso latitudini più meridionali.

Gennaio e febbraio potrebbero diventare i mesi più interessanti

Le prime elaborazioni dedicate specificamente alla neve mostrano una stagione che potrebbe partire lentamente. Dicembre, soprattutto sulle pianure dell’Europa occidentale e centrale, presenta attualmente un segnale generalmente poco favorevole alla neve persistente.

La situazione potrebbe diventare più dinamica tra gennaio e febbraio 2027.

È soprattutto nella seconda metà della stagione che alcune simulazioni lasciano intravedere maggiori possibilità di episodi freddi e nevosi sull’Europa centro-orientale e settentrionale.

Non si tratta ancora di una previsione meteorologica, ma di una tendenza probabilistica che dovrà essere verificata con gli aggiornamenti dei prossimi mesi.

Neve in gran parte d’Europa: cosa significa davvero

Dire che la neve potrebbe raggiungere una parte molto ampia dell’Europa non significa che tutto il continente sarà contemporaneamente coperto di neve.

Una singola configurazione invernale può però permettere all’aria fredda di scendere dalla Scandinavia o dall’Europa orientale e interessare progressivamente numerosi Paesi.

Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Austria, Francia orientale, Paesi balcanici e parte dell’Italia settentrionale possono essere coinvolti, in determinate configurazioni, dallo stesso episodio invernale.

È quindi possibile avere nevicate geograficamente molto estese anche durante un inverno che, nel bilancio complessivo, risulta meno nevoso della media.

Dove potrebbe nevicare di più

Il segnale stagionale più favorevole resta quello delle regioni settentrionali e nordorientali europee, dove le temperature più basse rendono naturalmente più facile trasformare le precipitazioni in neve.

Scandinavia, Finlandia, Paesi baltici e settori più orientali del continente hanno maggiori probabilità di mantenere condizioni sufficientemente fredde durante i passaggi perturbati.

Più complessa la situazione nell’Europa occidentale e centrale, dove l’arrivo delle perturbazioni atlantiche potrebbe avvenire frequentemente con temperature troppo elevate per la neve alle basse quote.

Sulle Alpi sarà decisiva l’altitudine

Un discorso particolare riguarda le Alpi. I diversi modelli stagionali non sono ancora concordi sulla quantità complessiva di neve prevista lungo l’arco alpino.

Il punto fondamentale sarà la quota. Alle altitudini elevate, soprattutto oltre i 1.800-2.000 metri, le perturbazioni atlantiche potrebbero portare quantitativi importanti di neve quando le temperature saranno sufficientemente basse.

Diversa la situazione alle quote inferiori, dove un inverno mediamente mite potrebbe aumentare il rischio di vedere più frequentemente pioggia al posto della neve. Per le località sciistiche poste più in basso, quindi, anche pochi gradi di differenza potranno diventare determinanti.

E in Italia?

Per l’Italia il quadro resta ancora molto incerto. Le attuali proiezioni stagionali non indicano un inverno complessivamente freddo. Al contrario, anche sul nostro Paese rimane una probabilità maggiore di temperature medie superiori alla norma.

Questo non impedisce però l’arrivo di singole irruzioni fredde. Per avere neve abbondante sull’Italia servono due ingredienti contemporaneamente: aria sufficientemente fredda e precipitazioni.

Se una discesa artica dovesse raggiungere il Mediterraneo mentre una perturbazione è presente sul nostro Paese, potrebbero verificarsi nevicate importanti sulle Alpi e sugli Appennini e, in alcune configurazioni, anche a quote basse.

Neve in Pianura Padana: è possibile prevederla?

No, non a questa distanza. Non è possibile oggi stabilire se durante l’inverno 2026-2027 nevicherà a Milano, Torino, Bologna o in altre città della Pianura Padana.

Per una nevicata in pianura servono condizioni estremamente specifiche che possono essere valutate soltanto pochi giorni prima. Le mappe stagionali possono mostrare una maggiore o minore predisposizione generale alla neve, ma non permettono di prevedere il singolo episodio. Lo stesso principio vale per Roma, Firenze, Napoli e per le altre città del Centro-Sud.

Il ruolo di El Niño nell’inverno 2026-2027

Sul fondo di tutte queste elaborazioni c’è un protagonista particolarmente importante: El Niño.

Il fenomeno è ormai ben sviluppato nel Pacifico tropicale e dovrebbe raggiungere la massima intensità tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Le proiezioni internazionali indicano un episodio eccezionalmente forte.

El Niño modifica la circolazione atmosferica su scala planetaria, ma il suo impatto sull’Europa è molto meno diretto rispetto a quello osservato in altre parti del mondo.

Non esiste quindi una regola secondo la quale El Niño porta automaticamente freddo o neve in Italia.

El Niño potrebbe modificare la circolazione europea

Il suo effetto può però propagarsi attraverso l’atmosfera e interagire con la circolazione dell’Atlantico settentrionale e con quella stratosferica.

Gli effetti sull’Europa tendono inoltre a variare tra la prima e la seconda parte dell’inverno. È uno dei motivi per cui gli esperti stanno seguendo con particolare attenzione l’evoluzione tra gennaio e febbraio.

Con un El Niño così intenso, anche piccoli cambiamenti nella posizione delle grandi strutture atmosferiche possono modificare significativamente il percorso delle perturbazioni e delle masse d’aria fredda.

Occhi puntati sul vortice polare

Un altro elemento fondamentale sarà il vortice polare. Durante l’inverno una grande massa di aria molto fredda ruota normalmente intorno alle regioni artiche. Quando il vortice è compatto, il freddo tende a rimanere confinato alle alte latitudini.

Se invece dovesse indebolirsi o deformarsi, alcune masse d’aria artica potrebbero scendere verso Europa, Asia o Nord America. Un eventuale disturbo importante del vortice durante gennaio o febbraio potrebbe quindi aumentare le possibilità di episodi invernali sull’Europa. Ma oggi non è ancora possibile sapere se e quando questo avverrà.

Più precipitazioni ma non necessariamente più neve

Uno degli aspetti apparentemente contraddittori delle proiezioni per l’inverno 2026-2027 riguarda le precipitazioni.

Su diverse zone europee viene favorita una stagione relativamente umida. Ma più precipitazioni non significa automaticamente più neve.

Se l’aria rimane mite, le perturbazioni possono portare molta pioggia anche durante il cuore dell’inverno. È proprio ciò che potrebbe accadere frequentemente nell’Europa occidentale, dove le correnti atlantiche possono trasportare contemporaneamente molta umidità e temperature relativamente elevate.

Per trasformare questa umidità in neve servirà quindi l’arrivo dell’aria fredda nel momento giusto.