Che tempo farà la notte di Halloween: la pioggia arriva a rovinare la festa?

Che tempo farà la notte di Halloween? La pioggia arriverà davvero a rovinare le varie feste organizzate in giro per l'Italia in città, borghi e paesi resi mostruosi da ragni giganti, scheletri di cartapesta e sangue finto? A quanto pare le provabilità sono alte.



Sono le ultime ore di alta pressione. Già da venerdì 30 ottobre fare i conti con una irruzione di aria fredda dai Balcani e piogge. Ecco tutti i dettagli.

Che tempo farà la notte di Halloween: dove pioverà?

Che tempo farà la notte di Halloween? Visti i vari eventi mostruosi organizzati in tutta Italia le previsioni meteo per il 31 ottobre e il 1 novembre sono molto attese. La pioggia rovinerà tutto e farà saltare le feste? Da domani, venerdì 30 ottobre, l’alta pressione tenderà a spostarsi più a ovest, sull’Europa occidentale, consentendo a correnti fredde provenienti dai Balcani di raggiungere la nostra Penisola.

Già venerdì aumenteranno quindi le nuvole in molte zone del Paese, con il ritorno delle piogge sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e sulle Isole, accompagnato da un calo delle temperature in tutta Italia. Nello specifico nella penultima giornata del mese avremo: prevalenza di tempo soleggiato nelle Venezie. Nel resto d’Italia alternanza tra sole e momenti nuvolosi, con piogge sparse nel corso della giornata sulle regioni del Sud peninsulare e, a carattere più isolato, anche su Marche, Abruzzo, Molise, basso Lazio, Sicilia orientale e sud della Sardegna.

Cosa ci attende sabato 31 ottobre? Pur sottolineando che l’evoluzione delle condizioni meteo per il weekend di Ognissanti è ancora caratterizzata da una insufficiente affidabilità e quindi soggetta a variazioni nei prossimi aggiornamenti, soprattutto riguardo le precipitazioni, pare proprio che le ultime tendenze segnalino precipitazioni, anche in forma di rovesci e temporali, sul medio Adriatico, al Sud e nelle Isole.

Per la giornata di sabato avremo nel dettaglio: rovesci e isolati temporali possibili fin dal mattino in Abruzzo, Molise, Puglia, settori ionici di Calabria e Sicilia, Sardegna nordorientale. Nel pomeriggio fenomeni più diffusi in gran parte del Sud e delle Isole; più isolati sul medio Adriatico. Nel resto del Paese prevalenza di schiarite, con qualche addensamento di nubi basse al mattino in pianura padana e nuvolosità su Alpi e Prealpi del Nord-Ovest.

Domenica 1 novembre, invece, vi saranno piogge più diffuse al centro-Sud e in Sicilia - tranne in Umbria e Toscana -. Il maltempo si potrà spingere fino alla Romagna, ma saranno possibili temporali anche in Piemonte e nelle Prealpi centrali.

Cosa fare ad Halloween in caso di pioggia?

Cosa fare ad Halloween se piove? Ebbene riorganizzarsi è davvero facile. Il giro all'insegna di "dolcetto o scherzetto" che i più piccoli fanno nel quartiere può essere abbreviato ed eseguito solo presso i vicini di casa o all'interno del proprio condominio.

Si possono oltretutto organizzare cene con delitto, maratone di film horror, gare casalinghe in cui si vota il costume o il trucco più spaventoso oppure si può optare per feste ed eventi organizzati al chiuso al posto di quelli invece allestiti all'aperto in piazze e strade di borghi, città o paesi.