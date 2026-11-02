FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Abruzzo, arriva la neve: Pescasseroli si risveglia sotto una fitt...

Abruzzo, arriva la neve: Pescasseroli si risveglia sotto una fitta coltre bianca, imbiancate anche Passolanciano e Prati di Tivo

Prime nevicate in Abruzzo tra Pescasseroli e Roccaraso, dove i fiocchi hanno imbiancato le località montane.
Clima2 Novembre 2026 - ore 10:51 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima2 Novembre 2026 - ore 10:51 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

L’Abruzzo è interessato da un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche, con un cambiamento evidente del clima su gran parte del territorio regionale. Nel corso delle ultime 24 ore si è registrato un significativo abbassamento delle temperature, accompagnato da precipitazioni diffuse.

Nelle aree situate a quote più elevate, la pioggia ha lasciato spazio alle prime nevicate, riportando scenari tipicamente invernali. Tra le località maggiormente coinvolte figurano Pescasseroli, l’Altopiano delle Rocche e Campo Imperatore. In queste zone la neve ha ricoperto il paesaggio, trasformando il panorama e creando un’atmosfera suggestiva.

Abruzzo, arriva la neve: imbiancate anche Passolanciano e Prati di Tivo

L’Abruzzo è interessato da una prima significativa ondata di freddo che sta portando nevicate diffuse lungo le principali aree montuose dell’Appennino. Le correnti fredde provenienti dai Balcani hanno favorito un abbassamento delle temperature, permettendo alla neve di raggiungere quote intorno ai 1000 metri.

Tra i centri maggiormente interessati spicca Pescasseroli, dove nel corso del pomeriggio si sono verificati abbondanti rovesci nevosi, con fiocchi grandi e fitti. La perturbazione ha raggiunto anche Passolanciano, sulla Majella, e i Prati di Tivo, nel Teramano, dove la neve ha iniziato a depositarsi sulla vegetazione ancora caratterizzata dai colori autunnali.

Scenari suggestivi si registrano inoltre a Pescocostanzo, Roccaraso, Rivisondoli, Opi e Civitella Alfedena, con tetti e strade progressivamente imbiancati. Una prima copertura nevosa ha interessato anche Forca d’Acero, dove alberi, automobili e carreggiate sono stati avvolti da un manto bianco. Sulle cime più elevate, come Campo Imperatore, le precipitazioni proseguono già dalle ore precedenti, regalando panorami completamente invernali. Fiocchi segnalati anche a Camporotondo, alla Majelletta, a Passo Godi e nella zona delle Tre Caciare, sui Monti Gemelli.

Meteo Abruzzo, attesi forti temporali e raffiche di vento

Nuova fase di maltempo in arrivo sull’Abruzzo, dove per lunedì 2 novembre è stata prevista un’allerta meteo gialla a causa del rischio di temporali e precipitazioni intense. Le condizioni atmosferiche potrebbero peggiorare soprattutto nelle zone orientali e meridionali della regione, con fenomeni localmente abbondanti, forti raffiche di vento e possibili grandinate accompagnate da frequenti scariche elettriche.

L’avviso è stato emesso dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile e interessa complessivamente sette regioni italiane. Il livello di criticità arancione è stato stabilito per alcuni settori di Puglia e Basilicata, mentre il codice giallo riguarda anche Abruzzo, Molise, Campania, Calabria e Sicilia.

All’origine dell’instabilità c’è una perturbazione alimentata da una circolazione di bassa pressione proveniente dai Balcani e diretta verso il Mar Tirreno. Questo sistema porterà un progressivo peggioramento del tempo su gran parte delle regioni centro-meridionali, accompagnato da un'intensificazione della ventilazione.

Le precipitazioni sono attese già nelle ore iniziali di lunedì, interessando Abruzzo, Molise e Sicilia, per poi estendersi ad altre zone del Sud Italia. In Abruzzo particolare attenzione sarà riservata ai territori affacciati sull’Adriatico, dove i temporali potrebbero presentarsi con maggiore insistenza. Sotto osservazione anche la provincia di Chieti e i settori meridionali regionali, esposti al rischio di rovesci improvvisi e intensi.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo Italia: vortice a inizio settimana, poi torna l’alta pressione. Le previsioni
    Clima2 Novembre 2026

    Meteo Italia: vortice a inizio settimana, poi torna l’alta pressione. Le previsioni

    Maltempo sulle regioni del Centro-Sud con il rischio di nubifragi e allerte meteo. Poi cambia tutto.
  • Meteo, allerta arancione e gialla per maltempo il 2 novembre 2026 in Italia: ecco dove
    Clima1 Novembre 2026

    Meteo, allerta arancione e gialla per maltempo il 2 novembre 2026 in Italia: ecco dove

    Doppio stato di allerta meteo arancione e gialla il 2 novembre 2026 in Italia: tutte le regioni e zone a rischio.
  • Meteo Italia, arriva il freddo: piogge e nuovi temporali, ecco dove colpiranno
    Clima29 Ottobre 2026

    Meteo Italia, arriva il freddo: piogge e nuovi temporali, ecco dove colpiranno

    Cosa dicono le previsioni meteo per l'Italia? Arriva il freddo con piogge. Dove e quando dovremo fare i conti con un clima invernale?
  • Che tempo farà la notte di Halloween: la pioggia arriva a rovinare la festa?
    Clima29 Ottobre 2026

    Che tempo farà la notte di Halloween: la pioggia arriva a rovinare la festa?

    Che tempo farà la notte di Halloween? La pioggia potrebbe arrivare a rovinare le feste organizzate in giro per l'Italia. Ecco le ultime tendenze.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, settimana autunnale tra nuvole e clima fresco per molte regioni. La tendenza da mercoledì 4 novembre
Tendenza1 Novembre 2026
Meteo, settimana autunnale tra nuvole e clima fresco per molte regioni. La tendenza da mercoledì 4 novembre
Più stabile ls parte centrale della settimana, ma non sempre soleggiata: nuvole e qualche pioggia, con un clima anche più fresco della media
Meteo più stabile da martedì 3 novembre: dove arrivano le ultime piogge
Tendenza31 Ottobre 2026
Meteo più stabile da martedì 3 novembre: dove arrivano le ultime piogge
Dopo il forte maltempo di domenica e lunedì, da martedì si conferma un miglioramento (ma non tornano sole diffuso e clima mite!)
Meteo Italia, arriva il freddo tra il 2 e il 4 novembre: temperature in calo
Tendenza30 Ottobre 2026
Meteo Italia, arriva il freddo tra il 2 e il 4 novembre: temperature in calo
Profonda circolazione di bassa pressione: previsti rovesci o temporali anche di forte intensità. Non si escludono locali nubifragi e forti colpi di vento
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 02 Novembre ore 12:11

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154