Abruzzo, arriva la neve: Pescasseroli si risveglia sotto una fitta coltre bianca, imbiancate anche Passolanciano e Prati di Tivo

L’Abruzzo è interessato da un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche, con un cambiamento evidente del clima su gran parte del territorio regionale. Nel corso delle ultime 24 ore si è registrato un significativo abbassamento delle temperature, accompagnato da precipitazioni diffuse.

Nelle aree situate a quote più elevate, la pioggia ha lasciato spazio alle prime nevicate, riportando scenari tipicamente invernali. Tra le località maggiormente coinvolte figurano Pescasseroli, l’Altopiano delle Rocche e Campo Imperatore. In queste zone la neve ha ricoperto il paesaggio, trasformando il panorama e creando un’atmosfera suggestiva.

Abruzzo, arriva la neve: imbiancate anche Passolanciano e Prati di Tivo

L’Abruzzo è interessato da una prima significativa ondata di freddo che sta portando nevicate diffuse lungo le principali aree montuose dell’Appennino. Le correnti fredde provenienti dai Balcani hanno favorito un abbassamento delle temperature, permettendo alla neve di raggiungere quote intorno ai 1000 metri.

Tra i centri maggiormente interessati spicca Pescasseroli, dove nel corso del pomeriggio si sono verificati abbondanti rovesci nevosi, con fiocchi grandi e fitti. La perturbazione ha raggiunto anche Passolanciano, sulla Majella, e i Prati di Tivo, nel Teramano, dove la neve ha iniziato a depositarsi sulla vegetazione ancora caratterizzata dai colori autunnali.

Scenari suggestivi si registrano inoltre a Pescocostanzo, Roccaraso, Rivisondoli, Opi e Civitella Alfedena, con tetti e strade progressivamente imbiancati. Una prima copertura nevosa ha interessato anche Forca d’Acero, dove alberi, automobili e carreggiate sono stati avvolti da un manto bianco. Sulle cime più elevate, come Campo Imperatore, le precipitazioni proseguono già dalle ore precedenti, regalando panorami completamente invernali. Fiocchi segnalati anche a Camporotondo, alla Majelletta, a Passo Godi e nella zona delle Tre Caciare, sui Monti Gemelli.

Meteo Abruzzo, attesi forti temporali e raffiche di vento

Nuova fase di maltempo in arrivo sull’Abruzzo, dove per lunedì 2 novembre è stata prevista un’allerta meteo gialla a causa del rischio di temporali e precipitazioni intense. Le condizioni atmosferiche potrebbero peggiorare soprattutto nelle zone orientali e meridionali della regione, con fenomeni localmente abbondanti, forti raffiche di vento e possibili grandinate accompagnate da frequenti scariche elettriche.



L’avviso è stato emesso dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile e interessa complessivamente sette regioni italiane. Il livello di criticità arancione è stato stabilito per alcuni settori di Puglia e Basilicata, mentre il codice giallo riguarda anche Abruzzo, Molise, Campania, Calabria e Sicilia.

All’origine dell’instabilità c’è una perturbazione alimentata da una circolazione di bassa pressione proveniente dai Balcani e diretta verso il Mar Tirreno. Questo sistema porterà un progressivo peggioramento del tempo su gran parte delle regioni centro-meridionali, accompagnato da un'intensificazione della ventilazione.

Le precipitazioni sono attese già nelle ore iniziali di lunedì, interessando Abruzzo, Molise e Sicilia, per poi estendersi ad altre zone del Sud Italia. In Abruzzo particolare attenzione sarà riservata ai territori affacciati sull’Adriatico, dove i temporali potrebbero presentarsi con maggiore insistenza. Sotto osservazione anche la provincia di Chieti e i settori meridionali regionali, esposti al rischio di rovesci improvvisi e intensi.