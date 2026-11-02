Meteo, avviso di allerta arancione e gialla il 3 novembre 2026 in Italia: le regioni a rischio
Nuovo bollettino di allerta meteo gialla ed arancione per la giornata di domani, martedì 3 novembre 2026, in Italia. La Protezione Civile ha diramato una duplice allerta che interesserà parte delle regioni del Centro-Sud.
Maltempo in Italia: allerta arancione il 3 novembre 2026
Prosegue l'ondata di maltempo sulle regioni del Centro-Sud interessate dal transito di un sistema perturbato che, nelle ultime ore, ha fatto registrare eventi temporaleschi intensi. Anche nella giornata di domani, martedì 3 novembre 2026, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo arancione di moderata criticità per rischio piogge e temporali in Italia. Nel dettaglio sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti in una sola regione. Si tratta della Puglia dove nelle prossime ore scatta l'allerta arancione per piogge e temporali nelle zone di:
Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica.
Massima attenzione anche per lo stato di allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile per rischio idrogeologico il 3 novembre 2026 nelle regioni e zone:
- Basilicata;
- Puglia: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica.
Allerta gialla il 3 novembre 2026 in Italia: ecco dove
Sempre per martedì 3 novembre 2026 scatta anche lo stato di allerta meteo gialla per piogge e temporali in Italia. Nel dettaglio, il Dipartimento della Protezione Civile, ha emesso l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali in:
- Basilicata;
- Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
- Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.
Da segnalare anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico comunica per martedì 3 novembre 2026 nelle regioni e zone:
- Basilicata;
- Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
- Puglia: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Ofanto
- Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica.
Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.
Nella giornata di martedì 3 novembre lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico scatta nelle regioni e zone:
- Abruzzo: Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara;
- Basilicata;
- Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
- Campania: Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele;
- Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.