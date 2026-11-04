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Meteo, scatta l'allerta rossa, arancione e gialla il 5 novembre in Italia: ecco dove

Triplice allerta meteo rossa, arancione e gialla in alcune zone d'Italia per il 5 novembre 2026: tutte le regioni a rischio.
Clima4 Novembre 2026 - ore 16:32 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, giovedì 5 novembre 2026, una triplice allerta meteo in Italia. Si preannuncia una giornata climaticamente difficile visto che scatta l'allerta rossa, ma anche quella arancione e gialla in diverse regioni.

Allerta rossa e arancione il 5 novembre 2026 in Italia: le regioni a rischio

Scatta l'allerta rossa in Italia il 5 novembre 2026. La Protezione Civile ha comunicato il bollettino meteo di allerte per la giornata di domani per una forte ondata di maltempo e criticità. Attenzione: lo stato di allerta rossa è il massimo grado di allerta emesso dalla Protezione Civile per indicare eventi meteorologici estremi e ad alto impatto visto che sono previsti fenomeni severi, diffusi e prolungati che colpiscono cose, persone e infrastrutture.

L'allerta meteo rossa di elevata criticità scatta il 5 novembre 2026 per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità. Nel dettaglio l'allerta rossa di elevata criticità per rischio idrogeologico scatta in Sardegna nelle zone: Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura.

Non solo, sempre in Sardegna nella giornata di domani - giovedì 5 novembre 2026 - è stata comunicata anche l'allerta meteo arancione per rischio piogge e temporali nelle zone di Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura.

Maltempo in Italia, allerta gialla il 5 novembre 2026

Si preannuncia un giovedì climaticamente difficile in gran parte d'Italia, visto che la Protezione Civile ha emesso anche un bollettino di allerta meteo gialla per il rischio di fenomeni temporaleschi intensi e violenti. Nelle prossime ore, infatti, nonostante l'allontanamento dell'ultima perturbazione si delinea l'arrivo di nuovo sistema perturbato che insisterà particolarmente sulle regioni del Sud e Isole. Nella giornata di giovedì 5 novembre 2026, infatti, scatta l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali in Sicilia nelle seguenti zone:

Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto.

Da non sottovalutare poi è l'allerta meteo gialla per rischio idraulico emessa per le prossime 24 ore in Sardegna nelle zone: Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura.

Infine massima attenzione anche per il bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico diramata dalla Protezione Civile per il 5 novembre 2026 nelle regioni e zone:

  • Sardegna: Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto.
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Novembre ore 18:34

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