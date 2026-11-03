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Meteo, allerta arancione in Sardegna e gialla nel resto d'Italia il 4 novembre 2026: ecco dove

Nuova allerta meteo arancione e gialla il 4 novembre 2026 in Italia: tutte le regioni e zone a rischio.
Clima3 Novembre 2026 - ore 16:49 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Prosegue lo stato di allerta meteo anche nella giornata di domani, mercoledì 4 novembre 2026, con un duplice bollettino di allerta meteo arancione e gialla. Scopriamo tutte le regioni e zone coinvolte.

Allerta arancione il 4 novembre 2026 in Italia: ecco dove

Non si placa l'ondata di maltempo che da giorni sta interessando gran parte del Centro-Sud ed Isole per il transito di una violenta perturbazione che ha fatto registrare disagi e criticità in diverse regioni. Anche nella giornata di domani - mercoledì 4 novembre 2026, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione che segnala la presenza di fenomeni meteorologici o idrogeologici di intensità moderata ma persistente o diffusa, più intensi del normale e potenzialmente pericolosi per persone e cose.

Nella giornata di mercoledì 4 novembre 2026, l'allerta meteo arancione scatta per possibile rischio idrogeologico solo in una regione. Si tratta della Sardegna e tra le zone a rischio ci sono: Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura.

Maltempo in Italia: dove scatta l'allerta gialla il 4 novembre 2026

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato anche uno stato di allerta meteo gialla per la giornata di domani, mercoledì 4 novembre 2026 in Italia. Gli effetti del transito dell'ultima perturbazione continuano a farsi sentire con eventi meteorologici estremi ed intensi tali da richiedere lo stato di allerta. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per segnalare la possibile presenza di fenomeni meteorologici intensi ma localizzati, oppure fenomeni diffusi ma meno intensi ma persistenti nel tempo per il rischio di piogge e temporali. Nel dettaglio l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali scatta il 4 novembre 2026 in Sardegna nelle zone Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura.

Non solo, massima attenzione anche per il bollettino di allerta meteo gialla diramata per rischio idrogeologico che, ricordiamo, corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

L'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico è stata emessa per il 4 novembre 2026 nella regione Basilicata.

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Ultimo aggiornamento Martedì 03 Novembre ore 18:14

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