Meteo Italia, piogge e temporali al Centro-Sud: maltempo anche nel weekend, ecco dove

La perturbazione responsabile della forte ondata di maltempo che ha interessato le regioni del Centro-Sud e Isole sta lasciando l'Italia, ma all'orizzonte si delinea l'arrivo di un nuovo sistema perturbato con piogge e rovesci anche sulle regioni settentrionali.

Meteo, ancora maltempo in Italia: dopo il Centro-Sud anche al Nord

Una nuova ondata di maltempo sta per colpire gran parte dell'Italia per il transito di un nuovo sistema perturbato che, da oggi mercoledì 4 novembre 2026, colpirà anche le regioni dell'estremo Nord-Ovest e Sardegna. Gli effetti della perturbazione si faranno sentire poi anche al Nord-Ovest ed Isole con maltempo diffuso da venerdì 6 novembre anche alle regioni tirreniche.

Nella giornata di sabato 7 novembre temporali e rovesci lungo tutto lo stivale, ad eccezione per il Nord-Ovest e la Sardegna. Dal punto di vista termico, le temperature saranno ballerine con valori per lo più in linea con il periodo dell'anno.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 4 novembre 2026: nuvole su gran parte del Paese con schiarite al Sud. Durante il giorno piogge e temporali, per lo più deboli e isolate, su Piemonte, Romagna, Calabria meridionale, Sicilia orientale e nord della Sardegna. In serata il maltempo raggiungerà anche la Liguria, mentre la neve torna ad imbiancare le Alpi Occidentali oltre 1400-1500 metri. In calo le temperature massime al Nord-Ovest, mentre in crescita nelle regioni adriatiche e Sardegna.



Anche giovedì 5 novembre 2026 clima instabile e variabile con piogge e nuvole con il rischio di piogge e rovesci. Schiarite con sole su Veneto e regioni centrali tirreniche, mentre maltempo diffuso su Piemonte, Calabria e Sicilia. Deboli nevicate sulle Alpi Occidentali oltre i 1400-1500 metri. In calo le temperature massime al Sud, mentre stabili nel resto del Paese.

Meteo, che tempo farà in vista del fine settimana in Italia?

La tendenza meteo in vista del weekend delinea il transito di un’area depressionaria con il rischio dell'arrivo di un sistema perturbato tra giovedì e sabato. Nel dettaglio venerdì 6 novembre 2026 ancora piogge e temporali sulle regioni di Nord-Ovest, ma anche su Liguria, Toscana e Calabria. In serata piogge anche sull'Emilia Romagna. Clima per lo più asciutto nel resto del Paese con schiarite e nuvole. In calo le temperature massime al Nord-Ovest.

Sabato 7 novembre 2026 gli effetti della perturbazione raggiungeranno le regioni del Centro-Sud con il rischio di piogge e temporali, mentre al Nord è prevista una nuvolosità variabile. In rialzo le temperature massime al Nord-Ovest, mentre in calo al Nord-Est, regioni del Centro e Sardegna.

Da domenica 8 novembre 2026 si delinea un miglioramento complice l'allentamento del sistema perturbato che favorirà il ritorno di un clima stabile e asciutto. Non si escludono nuvole sparse al Sud e Sicilia, mentre schiarite al Centro-Nord e Sardegna con temperature in aumento. Attenzione: si tratta di una tendenza ancora molto incerta per questo motivo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti e bollettini meteo.