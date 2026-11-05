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Meteo Piemonte, arrivano le prime nevicate intense sulle Alpi: già 20 cm di neve nel Cuneese

Una coltre di neve bianca e soffice ha coperto il Cuneese. Si registrano già 20 centimetri in diverse zone. Nelle prossime ventiquattro ore sono attese nuove nevicate che fanno ben sperare per la prossima apertura degli impianti sciistici e la riapertura delle varie strutture recettive per turisti
Clima5 Novembre 2026 - ore 12:29 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Le ultime news di meteo per il Piemonte ci segnalano l'arrivo delle prime nevicate intense sulle Alpi. Si sono già accumulati oltre 20 centimetri di neve fresca, ad esempio, nel Cuneese. Dopo le leggere nevicate dell'8 e 9 ottobre, una nuova perturbazione sta attraversando l'arco alpino occidentale, portando precipitazioni diffuse e un sensibile abbassamento della quota neve. Tra oggi, giovedì 5 e venerdì 6 novembre 2026 sono attesi fino a 40 centimetri di neve fresca sulle montagne del Cuneese, mentre nell'alta Valle di Susa e sulle Alpi torinesi si attendono 20-30 centimetri.

Meteo Piemonte: i fiocchi imbiancano il Cuneese e le altre località

Cosa dicono le ultime notizie di meteo per il Piemonte? A seguito del peggioramento del tempo e di una vasta circolazione di bassa pressione attiva sull'Europa occidentale, con un minimo depressionario nei pressi delle Baleari le correnti umide stanno incontrando l'aria fredda arrivata nei giorni precedenti. Ciò sta favorendo la formazione di precipitazioni nevose sui rilievi. Nelle ultime ventiquattro ore pertanto la neve ha raggiunto diverse zone al di sotto dei duemila metri sulle Alpi. Nelle zone del Cuneese ha fatto accumulare circa venti centimetri di neve fresca. Ben ventidue centimetri di coltre bianca sono stati registrati a Sampeyre, in località Pian delle Baracche. Da segnalare che durante i rovesci più intensi i fiocchi sono riusciti a spingersi localmente verso i mille metri.

Le previsioni per le prossime ventiquattro ore segnalano la possibilità che sulle Alpi Marittime e Liguri, insieme alle vallate Stura, Gesso, Vermenagna e Maira, potrebbero verificarsi ulteriori precipitazioni nevose e gli acculi di neve potrebbero raddoppiare rispetto alle ultime misurazioni. Si attendono, ad esempio, sopra i 1.800-2.200 metri gli accumuli complessivi della fase perturbata pari a 30-40 centimetri, con differenze anche marcate tra le diverse esposizioni.

Anche nelle zone del Torinese vi sarà un peggioramento del tempo. Ciò causerà l'arrivo della neve in particolare sulle Alpi Cozie e Graie. Nell'alta Valle di Susa le precipitazioni potrebbero diventare più intense tra giovedì sera e venerdì, con imbiancate diffuse e accumuli che alle quote più elevate potrebbero superare i 20 centimetri. Già ora, però, in provincia di Torino, le centraline Arpa segnalano la presenza di ben quattordici centimetri di neve fresca in paese al Sestriere.

Ricapitolando gli ultimi dati segnalano la presenza di: 20 centimetri di neve fresca a quote attorno 2000 metri, 19 centimetri caduti a Diga Chiotas, 22 centimetri caduti a Sampeyre Pian delle Baracche.

Le previsioni nel dettaglio per le prossime ore

Cosa dicono le previsioni meteo per le prossime ore? Per oggi sono attese piogge sparse in Sicilia, Piemonte e Ponente Ligure e deboli nevicate sulle Alpi Occidentali oltre 1400-1500 metri. Le temperature massime saranno in lieve calo al Nord-Ovest e in Sardegna.

Domani, venerdì 6 novembre, vi saranno nuvole su gran parte d’Italia, ma con più spazio al sole al Nord-Est fino al pomeriggio. Rovesci e temporali in Liguria, coste toscane, Lazio e Campania. Quota neve sulle Alpi occidentali da 1600-1800 metri. Le temperature massime saranno ancora in calo al Nord-Ovest e regioni centrali tirreniche.

Sabato 7, invece, il cielo in prevalenza nuvoloso, salvo ampie schiarite possibili fin dal mattino in Sardegna. Nella prima parte della giornata la probabilità di deboli precipitazioni sarà maggiore sulla Lombardia - con nevicate oltre i 1500 m circa -, sull’Emilia-Romagna, sul Lazio e sui settori tirrenici delle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio sono previste schiarite in Piemonte e sulla Liguria.

Domenica 8, infine, secondo le ultime tendenze meteo, avremo un aumento della pressione sull’area del Mediterraneo e, di conseguenza, si prospettano condizioni di tempo più stabile con temperature massime in leggero rialzo.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Novembre ore 14:07

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