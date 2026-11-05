Meteo Italia, nuova perturbazione in arrivo: piogge al Nord-Ovest, neve a 1000 metri. Le previsioni

Una nuova perturbazione è in transito sull'Italia con piogge e temporali sulle regioni di Nord-Ovest e Isole maggiori. Tra le regioni più colpite c'è la Sardegna dove è scattata una triplice allerta rossa, arancione e gialla. Tra domani e sabato gli effetti della perturbazione raggiungeranno anche il resto del Paese.

Meteo, piogge e temporali sull'Italia

La perturbazione n.2 di novembre è arrivata in Italia con una nuova fase di maltempo diffuso sulle regioni Nord-Ovest, Sicilia e Sardegna dove sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da spingere la Protezione Civile a diramare fino all'allerta meteo rossa per rischio idrogeologico.

Da domani - venerdì 6 novembre - è previsto un peggioramento a Nord-Ovest, regioni tirreniche e da sabato 7 novembre anche nelle regioni di Nord-Est e gran parte del Centro-Sud. Da domenica 8 novembre si delinea un primo miglioramento, ma non si escludono nuvole lungo tutto lo stivale. Dal punto di vista termico, temperature ballerine con valori in linea con il periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 5 novembre 2026: nuvole sparse su Piemonte, Liguria, Sicilia, Sardegna e Calabria. Piogge diffuse con possibili eventi molto intensi in Sardegna dove è stata emessa una triplice allerta meteo rossa, arancione e gialla. Temporali anche su Sicilia, Piemonte e Ponente Ligure, mentre deboli nevicate sono attese sulle Alpi Occidentali oltre 1400-1500 metri. Bel tempo soleggiato nelle zone di Nord-Est e successivamente anche in Emilia. Nuvole sparse, invece, nel resto del Paese con schiarite sparse su Lombardia, Toscana, Umbria e Lazio. In calo le temperature massime al Nord-Ovest e in Sardegna.

Venerdì 6 novembre 2026 nuvole sparse da Nord a Sud con schiarite sulle regioni di Nord-Est. Piogge e temporali sparsi in Liguria, Lazio, Campania, ma il maltempo si farà sentire anche tra Piemonte, Lombardia, Isole e zone interne del Centro. Ancora neve sulle Alpi occidentali da 1600-1800 metri. In calo le temperature massime al Nord-Ovest e nelle regioni centrali tirreniche, mentre in crescita in Sardegna.

Meteo Italia, che tempo farà nel weekend?

La tendenza meteo in vista del weekend del 7-8 novembre 2026 delinea un clima instabile e variabile. Nella giornata di sabato 7 novembre 2026 nuvole sparse con schiarite sin dalle prime ore del mattino sulla Sardegna. Piogge deboli ed isolate, invece, in Lombardia dove torna anche la neve sopra i 1500 metri. Maltempo anche sull'Emilia Romagna, Lazio, Marche, Emilia Romagna, settori tirrenici delle regioni meridionali, mentre dal pomeriggio schiarite su Piemonte e Liguria. Dal punto di vista termico, temperature nella media.

Tutto potrebbe cambiare da domenica 8 novembre 2026 considerando i modelli più aggiornati che delineano un aumento dell'alta pressione sull’area del Mediterraneo con un clima più stabile, in particolare sulle regioni del Centro-Nord. Non si escludono episodi di instabilità al Sud, in particolare nelle prime ore del mattino. Le temperature massime in crescita.

Per l'inizio della prossima settimana, invece, è previsto l'arrivo di una massa d'aria più mite in Italia con un conseguente aumento delle temperature, mentre da mercoledì 11 novembre 2026 non si esclude l'arrivo di nuove perturbazioni atlantiche sulle regioni centro-settentrionali italiane.