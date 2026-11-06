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Mediterraneo ancora da record, l’Italia resta esposta al maltempo: cosa può succedere

Il Mediterraneo resta insolitamente caldo anche a novembre 2026. Ecco perché il contrasto con l’aria fredda può favorire nuove fasi di forte maltempo sull’Italia.
Clima6 Novembre 2026 - ore 11:51 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Il Mediterraneo resta insolitamente caldo anche a novembre e questo può avere conseguenze importanti quando sull’Italia arrivano nuove perturbazioni. Dopo un’estate eccezionale, anche ottobre 2026 ha fatto registrare temperature marine molto elevate, con valori record in diversi settori del Mediterraneo centrale e occidentale.

Un mare più caldo non provoca automaticamente nubifragi o tempeste, ma può fornire maggiore energia e umidità all’atmosfera, aumentando il potenziale delle perturbazioni quando si verificano le condizioni adatte.

Perché un Mediterraneo caldo può alimentare il maltempo

Quando aria più fredda raggiunge un mare ancora caldo aumenta il contrasto termico tra superficie marina e atmosfera.

Il Mediterraneo cede calore e vapore acqueo all’aria: se contemporaneamente è presente una depressione o una perturbazione organizzata, questa maggiore disponibilità di umidità può contribuire allo sviluppo di rovesci e temporali intensi.

Servono però anche altri ingredienti, come aria fredda in quota, convergenza dei venti e una configurazione atmosferica capace di mantenere le precipitazioni sulla stessa area. Per questo non è corretto attribuire ogni episodio di forte maltempo esclusivamente alla temperatura del mare.

Maltempo sull’Italia, novembre resta "dinamico"

I primi giorni di novembre hanno già mostrato una situazione molto movimentata, con piogge intense, forte vento e mareggiate che hanno interessato soprattutto diverse regioni del Centro-Sud e le Isole.

La caratteristica di questa fase non è un maltempo continuo su tutta Italia, ma una successione di perturbazioni che colpiscono di volta in volta aree differenti.

Nelle prossime settimane il Mediterraneo potrebbe continuare a essere interessato da nuovi passaggi perturbati, alternati a momenti più stabili.

Il mare si sta raffreddando, ma lentamente

Con l’avanzare dell’autunno il Mediterraneo sta naturalmente perdendo calore, soprattutto dopo le recenti irruzioni di aria più fresca e i forti venti.

Il raffreddamento del mare, però, è molto più lento rispetto a quello dell’atmosfera. Parte del calore accumulato durante l’estate è ancora presente anche negli strati sottostanti alla superficie e serviranno settimane perché venga progressivamente disperso.

Proprio per questo il contrasto tra aria più fredda e mare ancora caldo resterà uno degli elementi da monitorare nel corso di novembre.

Cosa può succedere nelle prossime settimane

Un Mediterraneo ancora molto caldo rappresenta quindi un fattore da tenere in considerazione nelle prossime perturbazioni.

Se nuove depressioni raggiungeranno l’Italia trovando aria fredda in quota e correnti cariche di umidità, potranno verificarsi nuove fasi di maltempo anche intenso e localizzato.

Non significa che ogni perturbazione sarà estrema, ma un mare più caldo può rendere disponibile una quantità maggiore di energia quando l’atmosfera presenta già le condizioni favorevoli.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Novembre ore 13:37

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