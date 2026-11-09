Meteo Italia, nuova settimana instabile: due perturbazioni in arrivo con piogge e maltempo. Le previsioni

Il maltempo torna protagonista su gran parte d'Italia con fenomeni temporaleschi intensi e violenti. Due le perturbazioni in transito lungo tutto lo stivale ma, nonostante le piogge le temperature resteranno miti. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo Italia: piogge e temporali da Nord a Sud

Dopo una breve tregua "climatica", l'Italia si ritrova a fare i conti con una nuova ondata di maltempo sin da oggi - lunedì 9 novembre 2026 - per il transito della perturbazione n.3 del mese che porterà piogge e temporali diffusi sulle regioni del Nord e Toscana. Da domani - martedì 10 novembre 2026 - maltempo diffuso anche al Centro-Sud con gli ultimi strascichi previsti entro mercoledì. Da giovedì nessun miglioramento, anzi si delinea l'arrivo della perturbazione n.4 che colpirà dapprima le regioni del Centro-Nord. La situazione dovrebbe migliorare nel prossimo weekend. Dal punto di vista termico, la presenza di piogge e temporali non determinerà un calo delle temperature; anzi al Centro-Sud non si escludono possibili picchi fino a 25 gradi.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 9 novembre 2026: nuvole e schiarite sull'estremo Nord-Est, mentre piogge e temporali diffusi sin dalle prime ore del mattino su Liguria, Emilia Romagna, nord della Toscana, Lombardia e gran parte del Nord-Est. Torna anche la neve oltre 1700-2000 metri nelle Alpi. Dal punto di vista termico, le temperature massime in leggero calo al Nord, mentre in lieve crescita al Centro, Sicilia e Sardegna, dove complice la presenza dei caldi venti di Scirocco, non si escludono picchi fino a 22-24 gradi.

Martedì 10 novembre 2026 nuvole sparse su gran parte del Paese, mentre piogge e temporali sin dal mattino su Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, regioni del Centro-Sud e Sardegna. Dal pomeriggio ancora maltempo al Sud, ad eccezione della Calabria. In crescita le temperature con valori oltre alla media al Centro-Sud dove si sfiorano picchi tra i 22-24 gradi.

Meteo, che tempo farà a metà settimana in Italia? La tendenza

Secondo le attuali proiezioni nella parte centrale della settimana è previsto il transito di un flusso di correnti umide e temperate con il rischio di fenomeni temporaleschi anche intensi e violenti. Dopo la perturbazione n.3, tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre, è previsto l'arrivo della perturbazione n.4 che si preannuncia più intensa della precedente con piogge intense e un consistente accumulo di pioggia sulle regioni del Nord e versante tirrenico. Nonostante il maltempo e le piogge diffuse dal punto di vista termico la presenza di una massa d'aria mite garantirà temperature stabili ed elevate con valori oltre la media considerando il periodo dell'anno. Verso il fine settimana non si esclude un possibile calo complice l'arrivo di un fronte freddo in movimento dall’Europa centrale verso i Balcani e l’Italia.

Nel dettaglio: mercoledì 11 novembre 2026 schiarite sparse lungo il Medio Adriatico, Calabria e Sicilia, mentre nuvole sparse nel resto del Paese. Non si esclude il rischio di piogge e temporali su Liguria, alta Toscana e Bassa Campania, mentre dal pomeriggio il maltempo dovrebbe interessare gran parte del Nord, in particolare Emilia Romagna, Triveneto e Lombardia. Al Sud, invece, temperature in crescita con valori che sfiorano anche i 25°C in Sicilia e Sardegna.

Giovedì 12 novembre 2026 gli effetti della perturbazione n.4 interesseranno le regioni del Nord, ma anche Sardegna e Campania con piogge e temporali intensi. Dati alla mano, le piogge più violente sono attese sulla pianura padano-veneta, settore ligure e alta Toscana dove non si escludono nuove allerte meteo per criticità. Tra venerdì 13 e sabato 14 novembre clima instabile su gran parte del Nord-Est e settore tirrenico con un deciso miglioramento altrove. Come sempre per conferme ed aggiornamenti vi invitiamo a seguire i prossimi bollettini meteo.