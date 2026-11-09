Meteo, allerta gialla il 10 novembre 2026 in Italia: le regioni a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, martedì 10 novembre 2026, un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e criticità in alcune regioni d'Italia. Scopriamo dove.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla il 10 novembre 2026

Una nuova ondata di maltempo sta interessando gran parte del nostro Paese complice il transito di una doppia perturbazione destinata a riportare fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da richiedere lo stato di allerta. Nella giornata di domani, martedì 10 novembre 2026, la Protezione Civile ha comunicato l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali in diverse regioni. Nelle prossime ore, infatti, sono attesi temporali con accumuli d'acqua importanti in diverse zone.

Ecco nel dettaglio le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali il 10 novembre 2026:

Molise : Alto Volturno - Medio Sangro;

: Alto Volturno - Medio Sangro; Umbria: Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore.

Meteo, allerta gialla per rischio idrogeologico il 10 novembre 2026: ecco dove

Non solo, sempre per martedì 10 novembre 2026 il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

Sono 4 le regioni interessate dall'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico il giorno 10 novembre 2026. Scopriamo quali sono e le zone coinvolte: