Dove si trova la città più ventosa d’Italia, con raffiche oltre i 160 km/h

Ci sono località dove il vento può davvero arrivare a condizionare la vita quotidiana, soprattutto se esposte a raffiche per molti mesi all'anno e a folate particolarmente intense, che possono raggiungere i 160 km/h.

Città italiane esposte a raffiche di vento

L'Italia non è un Paese significativamente esposto al vento. Le folate rappresentano una componente più frequente lungo le coste e sui crinali appenninici.

Tra le Regioni maggiormente colpite troviamo la Sicilia, la Sardegna, la Puglia e la Calabria. Parlando di zone maggiormente esposte alle folate di vento non possiamo poi non citare Pantelleria, il cui nome deriva dall'arabo "figlia del vento" e conosciuta proprio per questa sua caratteristica metereologica, dovuta alla particolare posizione nel Canale di Sicilia.

Anche l'Umbria racchiude una provincia costretta a fare i conti con il vento per buona parte dell'anno: a Perugia va il primato del numero di giorni esposti a questo agente atmosferico, con oltre 25 nodi (pari a circa 46 chilometri orari) per quasi sei mesi all’anno.

Queste località, seppur accomunate dalla presenza di venti di scirocco e maestrale abbastanza frequenti, non racchiudono però il capoluogo al quale va lo scettro di "città più ventosa d'Italia".

Trieste è la città più ventosa d'Italia

Il primato di città italiana più esposta al vento va a Trieste, conosciuta in tutto il Paese per la sua Bora. Si tratta di un vento freddo e impetuoso che soffia da Nord-Est sull'Europa centro-orientale e sul Mar Adriatico e in casi estremi può raggiungere i 160-180 chilometri all’ora.

In meteorologia, la Bora è un vento catabatico perché scende con violenza dalle montagne, come nel caso dell’altopiano del Carso, per piombare in zone di mare con raffiche che possono provocare danni consistenti.

Trieste costretta a convivere con la bora per oltre 6 mesi all'anno

Il vento a Trieste crea pericoli anche per la popolazione, innescando il rischio di perdere l'equilibrio e cadere. I triestini però hanno ormai imparato a conviverci, e nella città sono stati collocati alcuni accorgimenti per proteggersi dal vento forte.

In alcuni punti della città ci sono i cordoni metallici (i cosiddetti parabora) che vengono usati come corrimano. Poi i residenti hanno preso l'abitudine di camminare stando rasenti ai muri, e aprire le portiere delle auto usando la massima cautela per evitare che possano essere divelte dalle folate.

Quando nel Golfo di Trieste la bora raggiunge velocità elevate, anche le manovre navali nel porto diventano complicate e le onde possono provocano allagamenti e acqua alta.

La bora purifica l’aria

Il vento non porta solo disagi: e la bora a Trieste, soprattutto quando è secca, favorisce il ricambio d’aria e contribuisce a disperdere umidità e inquinanti atmosferici.

Questo non significa che la qualità dell’aria nella città friulana sia sempre buona, visto che anche le emissioni presenti sul territorio. Le condizioni meteorologiche svolgono comunque un ruolo fondamentale.