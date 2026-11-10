Meteo, allerta arancione e gialla l'11 novembre 2026: le regioni a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, mercoledì 11 novembre 2026, un bollettino di allerta meteo arancione e gialla in Italia. Scopriamo le regioni e zone a rischio maltempo e criticità.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta arancione l'11 novembre 2026

Scatta l'allerta arancione l'11 novembre 2026 in Italia. Si preannuncia una giornata segnata dal maltempo in gran parte del Paese complice il transito della perturbazione n.3 del mese che, da lunedì, sta interessando alcune regioni d'Italia. Per le prossime ore la Protezione Civile ha diffuso un bollettino di allerta meteo arancione, criticità moderata, e segnala la previsione di fenomeni meteorologici intensi, estesi e persistenti, con un livello di pericolo significativo per le persone e per le cose.

L'allerta arancione di moderata criticità è stata emessa per l'11 novembre 2026 per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità. Ecco la regione e la sua zona a rischio allerta meteo arancione:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale.

Meteo, allerta gialla per piogge e criticità l'11 novembre 2026: ecco dove

Piogge e temporali diffusi nella giornata di mercoledì 11 novembre 2026 in Italia. La Protezione Civile ha diramato lo stato di allerta meteo gialla per rischio temporali l'11 novembre 2026 nelle regioni e zone:

Liguria : Bacini Liguri Marittimi di Levante;

: Bacini Liguri Marittimi di Levante; Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Valdarno Inf., Arno-Costa, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia.

Da segnalare anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici (possibili eventi alluvionali) lungo i corsi d’acqua principali. Ecco le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla per rischio idraulico l'11 novembre 2026:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana, Pianura modenese, Collina bolognese, Montagna bolognese;

: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana, Pianura modenese, Collina bolognese, Montagna bolognese; Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Serchio-Lucca.

Non è da sottovalutare l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico comunicata dal Dipartimento della Protezione Civile l'11 novembre 2026 in: