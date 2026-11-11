Meteo, allerta rossa in Toscana, arancione e gialla nel resto d'Italia il 12 novembre 2026: tutte le zone a rischio

Si preannuncia un "giovedì" difficile in gran parte d'Italia considerando il bollettino di allerte meteo diramato dal Dipartimento della Protezione Civile per la giornata di domani, giovedì 12 novembre 2026. Scatta l'allerta rossa, il livello massimo, in Toscana, mentre arancione e gialla in altre regioni.

Allerta rossa in Toscana il 12 novembre 2026: le zone a rischio e scuole chiuse

La Protezione Civile ha comunicato per la giornata di domani, giovedì 12 novembre 2026, lo stato di allerta meteo rossa in Toscana per rischio idrogeologico. L'allerta rossa è il grado massimo di attenzione e pericolo previsto dal sistema della Protezione Civile ed indica un segnale concreto per l'incolumità della vita umana, con possibili vittime, feriti o persone isolate. Nel dettaglio l'allerta rossa diramata per elevata criticità per rischio idrogeologico delinea scenari critici molto gravi come frane profonde e di grandi dimensioni, allagamenti estesi anche lontani dai corsi d'acqua, rottura di argini e cedimento di ponti.

L'allerta rossa per rischio idrogeologico è stata emessa per giovedì 12 novembre 2026 in Toscana nelle seguenti zone: Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Reno. Scuole chiuse in diversi comuni della provincia di Massa Carrara, Pistoia e Lucca. Al momento hanno già confermato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado i seguenti comuni:

Massa, Carrara, Podenzana, Bagnone, Aulla, Fosdinovo, Fivizzano, Pontremoli, Licciana Nardi, Casola in Lunigiana, Tresana, Comano e Zeri (Massa-Carrara)

comune di Lucca, comuni della Garfagnana, Barga, Coreglia, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Pescaglia, Pieve Fosciana, Camaiore, Massarosa, Seravezza e Stazzema (Lucca)

Montecatini Terme, Pescia, Buggiano, Uzzano e Massa e Cozzile (Pistoia)

scuola primaria Merope e nella materna Piccolo Sole di Montepiano (Vernio – Prato).

Maltempo in Italia: allerta arancione il 12 novembre 2026

Si segnala ance l'allerta arancione il 12 novembre 2026 in Italia per rischio temporali e criticità. Nello specifico la Protezione Civile ha comunicato l'allerta meteo arancione di moderata criticità per rischio piogge e temporali solo in Liguria nelle zone: Bacini Liguri Marittimi di Levante.

L'allerta arancione di moderata criticità per rischio idraulico che indica la probabilità di subire danni a persone, edifici, infrastrutture o attività economiche a causa dell'inondazione o dell'esondazione di corsi d'acqua è stata emessa il 12 novembre 2026 nelle seguenti regioni e zone:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana, Pianura modenese, Collina bolognese, Montagna bolognese;

: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana, Pianura modenese, Collina bolognese, Montagna bolognese; Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca.

Infine scatta anche l'allerta arancione per rischio idrogeologico il 12 novembre 2026 in:

Emilia Romagna : Montagna piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese;

: Montagna piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese; Liguria : Bacini Liguri Marittimi di Levante;

: Bacini Liguri Marittimi di Levante; Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia.

Bollettino meteo di allerta gialla il 12 novembre 2026 in Italia: ecco dove

Non solo l'allerta rossa ed arancione, visto che il 12 novembre 2026 scatta anche l'allerta meteo gialla in Italia. La Protezione Civile ha comunicato il bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali nelle seguenti regioni e zone:

Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno Liguria : Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Levante;

: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Levante; Molise : Alto Volturno - Medio Sangro;

: Alto Volturno - Medio Sangro; Toscana : Bisenzio e Ombrone Pt, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia;

: Bisenzio e Ombrone Pt, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia; Umbria: Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia.

Da segnalare anche l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico comunicata per giovedì 12 novembre 2026 in:

Emilia Romagna : Montagna piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Alta collina romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Pianura piacentino-parmense, Montagna romagnola, Alta collina piacentino-parmense;

: Montagna piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Alta collina romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Pianura piacentino-parmense, Montagna romagnola, Alta collina piacentino-parmense; Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia.

Infine non è da sottovalutare lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico diramata dalla Protezione Civile il 12 novembre 2026 nelle seguenti zone: