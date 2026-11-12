Meteo, tempesta Charles sull’Italia: piogge anche oltre i 200 mm, raffiche fino a 90 km/h e neve sulle Alpi

La tempesta Charles raggiunge l’Italia e apre una fase di forte maltempo tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre 2026. Piogge diffuse, temporali intensi e venti di burrasca interesseranno soprattutto il Nord e le regioni tirreniche, con accumuli che localmente potranno superare i 200 millimetri. Le raffiche potranno raggiungere gli 80-90 km/h, mentre sulle Alpi tornerà anche la neve, inizialmente soltanto alle quote più elevate.

Tempesta Charles, le regioni più colpite giovedì 12 novembre

La perturbazione atlantica, la quarta del mese, interessa gran parte del Centro-Nord e la Sardegna. Le condizioni più critiche sono attese soprattutto in Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Appennino emiliano, dove saranno possibili forti rovesci, temporali e locali nubifragi. Piogge diffuse raggiungeranno anche altre zone del Centro, mentre al Sud il tempo sarà più variabile. In Campania aumenta il rischio di temporali soprattutto dalla sera.

Piogge oltre 200 mm e venti fino a 90 km/h

Tra giovedì e venerdì gli accumuli pluviometrici potranno diventare particolarmente importanti nelle aree maggiormente esposte alle correnti umide.

Localmente si potranno superare i 200 mm di pioggia, aumentando il rischio di allagamenti e criticità nelle zone più vulnerabili. Attenzione anche al vento: le correnti meridionali potranno diventare burrascose soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole, con raffiche fino a 80-90 km/h. I mari saranno agitati e non si escludono mareggiate lungo le coste esposte.

Venerdì 13 arriva una nuova perturbazione

Il maltempo non terminerà con il passaggio di Charles. Venerdì 13 novembre un nuovo impulso perturbato proveniente dal Nord Europa raggiungerà rapidamente l’Italia, portando altre piogge soprattutto su Levante ligure, Nord-Est, Emilia-Romagna, regioni centrali tirreniche, Campania e Sardegna.

Sulle Alpi orientali sarà possibile anche qualche nevicata oltre i 1.500-1.600 metri.

Neve sulle Alpi, ma inizialmente solo in quota

L’aria più fredda associata alle nuove perturbazioni permetterà alla neve di tornare sulle montagne. Nella prima fase la quota resterà però elevata. Le possibilità maggiori riguarderanno soprattutto le Alpi orientali, con fiocchi generalmente oltre i 1.500-1.600 metri durante venerdì.

Non si tratta quindi di un’ondata di gelo, anche perché le temperature resteranno ancora superiori alla media su diverse regioni italiane.

Weekend, arriva un temporaneo calo delle temperature

La situazione dovrebbe migliorare sabato 14 novembre, soprattutto al Nord e sull’alta Toscana. Nel resto dell’Italia resterà una maggiore variabilità, con possibili precipitazioni soprattutto in Sardegna e al Sud.

Le temperature diminuiranno in maniera più evidente al Nord e lungo il versante adriatico a causa dell’arrivo di venti più freddi da nord-est. Nelle prime ore di sabato è attesa anche Bora intensa sull’alto Adriatico.

Nuova perturbazione possibile domenica 15 novembre

La tregua potrebbe però essere breve. Già domenica 15 novembre le attuali proiezioni indicano il possibile ritorno di correnti umide occidentali e di una nuova veloce perturbazione.

Le aree maggiormente esposte potrebbero essere le regioni centrali tirreniche, la Campania, la Calabria nord-occidentale e la Sardegna.

La previsione dovrà essere confermata con gli aggiornamenti successivi, ma novembre continua quindi a mostrare una circolazione molto dinamica.