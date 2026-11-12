Meteo, tempesta atlantica sull’Italia: forti piogge in arrivo e neve sulle Alpi. Le previsioni

Un'intensa perturbazione atlantica sta interessando l'Italia con fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da richiedere anche lo stato di allerta meteo. Non solo, arrivano le prime nevicate sulle Alpi. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, maltempo sull'Italia: piogge, venti di burrasca e prima neve

La perturbazione n.4 di novembre si sta facendo sentire in gran parte del Paese con eventi meteorologici estremi e violenti in diverse regioni dove è scattata perfino lo stato di allerta meteo rossa, il livello massimo riconosciuto dal Dipartimento della Protezione Civile. Piogge e temporali diffusi lungo tutto lo stivale con il rischio di nubifragi, allagamenti e criticità in diverse regioni.

L'ondata di maltempo non terminerà presto visto che già da domani, venerdì 13 novembre 2026, è previsto il transito di una nuova perturbazione, la n.5 del mese, in arrivo dal Nord Europa e diretta verso le regioni del Nord e tirreniche. Tra oggi e domani sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti con accumuli importanti di piogge oltre i 200 mm, ma anche forti venti di burrasca e prime nevicate sulle Alpi.

Un parziale miglioramento si delinea nella giornata di sabato 14 novembre con piogge deboli solo al Sud, ma tra domenica 15 e lunedì 16 novembre torna il maltempo con l'arrivo di una nuova perturbazione.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 12 novembre 2026: nuvole sparse al Centro-Nord e Sardegna con piogge e rovesci lungo le coste abruzzesi e molisane. Alternanza di sole e temporali sulla Campania, mentre piogge diffuse con il rischio di nubifragi su Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Appennino emiliano. Le temperature restano miti, considerando il maltempo, con valori quasi ovunque superiori alla media. Si segnalano forti venti di burrasca fino a 80-90 km/h e mari agitati.

Venerdì 13 novembre 2026 bel tempo all'estremo Sud, mentre nuvole nel resto del Paese con il rischio di piogge intense su Levante Ligure, Venezie, Emilia, Romagna, zone interne del Centro, coste centrali tirreniche, Campania e Sardegna. Torna anche la neve sulle Alpi Orientali oltre 1500-1600 metri. In crescita le temperature massime al Nord-Ovest, mentre calano sulle regioni tirreniche e Sardegna anche se i valori sono sempre al di sopra della norma.

Meteo, che tempo farà nel weekend del 13-15 novembre 2026?

Le previsioni meteo per il fine settimana confermano un deciso calo delle temperature sia nei valori minimi che nelle massime per la presenza di freddi venti che investiranno le regioni del Nord e il versante adriatico del Centro. Domenica 15 novembre 2026 si delinea l'arrivo di una veloce perturbazione diretta sulle regioni del Centro-Sud.

Nel weekend si delinea un parziale miglioramento del clima al Nord ed alta Toscana con schiarite, mentre nel resto del Paese il tempo sarà variabile e instabile con il rischio di piogge e rovesci al Sud e Sardegna. Le temperature minime saranno in calo da Nord a Sud per la presenza di correnti umide occidentali che porteranno nuove piogge sulle centrali tirreniche, la Campania, la Calabria nordoccidentale e la Sardegna. Come sempre per conferme ed aggiornamenti vi invitiamo a seguire i prossimi bollettini meteo.