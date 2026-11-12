Meteo, avviso di allerta arancione e gialla il 13 novembre 2026: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, venerdì 13 novembre 2026, un duplice bollettino di allerta meteo arancione e gialla in Italia. Scopriamo tutte le regioni e zone interessate.

Allerta arancione per criticità il 13 novembre 2026 in Italia

Si preannuncia un venerdì 13 novembre 2026 climaticamente difficile in alcune regioni d'Italia per via di una nuova allerta meteo diramata dalla Protezione Civile. Nelle prossime ore gli effetti dell'ultima perturbazione atlantica si faranno sentire ancora in diverse zone d'Italia con fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da richiedere un nuovo stato di allerta meteo. Nel dettaglio scatta l'allerta arancione corrisponde a una criticità moderata emessa dalla Protezione Civile per indicare la previsione di fenomeni meteorologici intensi e diffusi, con potenziali effetti rilevanti e pericolosi per cose e persone.

L'allerta meteo arancione di moderata criticità per rischio idraulico è stata emessa per il 13 novembre 2026 nelle regioni e zone:

Emilia Romagna : Pianura bolognese, Pianura modenese;

: Pianura bolognese, Pianura modenese; Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Serchio-Lucca.

Non solo, sempre per venerdì 13 novembre 2026, scatta anche l'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico in 4 regioni. Ecco quali:

Lazio : Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene;

: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene; Liguria : Bacini Liguri Marittimi di Levante;

: Bacini Liguri Marittimi di Levante; Toscana : Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia;

: Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia; Umbria: Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge e criticità il 13 novembre 2026

La Protezione Civile ha comunicato per venerdì 13 novembre 2026 anche un bollettino di allerta meteo gialla che segnala un livello di criticità ordinaria (indica la possibilità di eventi meteorologici intensi ma localizzati, oppure fenomeni più estesi ma meno intensi e persistenti nel tempo). Nelle prossime ore piogge e rovesci diffusi in gran parte del Centro-Sud con diverse regioni interessate dallo stato di allerta meteo gialla per rischio temporali.

Ecco nel dettaglio le regioni e zone a rischio allerta meteo gialla il 13 novembre 2026:

Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;

: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno; Basilicata ;

; Calabria : Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;

: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale; Liguria : Bacini Liguri Marittimi di Levante;

: Bacini Liguri Marittimi di Levante; Marche ;

; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro; Umbria: Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia.

Massima attenzione anche per il possibile rischio idrogeologico considerando che è stata emessa l'allerta meteo gialla per il 13 novembre 2026 nelle seguenti regioni e zone:

Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;

: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno; Calabria : Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;

: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale; Emilia Romagna : Costa romagnola, Alta collina romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola, Pianura reggiana, Collina bolognese, Montagna bolognese;

: Costa romagnola, Alta collina romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola, Pianura reggiana, Collina bolognese, Montagna bolognese; Friuli Venezia Giulia : Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia;

: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia; Lazio : Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Appennino di Rieti;

: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Appennino di Rieti; Marche ;

; Molise : Alto Volturno - Medio Sangro;

: Alto Volturno - Medio Sangro; Toscana : Valdarno Inf., Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve;

: Valdarno Inf., Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve; Umbria: Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

Nella giornata di venerdì 13 novembre 2026 l'allerta gialla per rischio idrogeologico è stata comunicata in 11 regioni. Ecco quali: