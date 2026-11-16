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Maltempo in Campania: Salerno è la provincia più colpita

Una forte ondata di maltempo ha investito nelle ultime ore la regione Campania e in particolare la provincia di Salerno. La situazione.
Clima16 Novembre 2026 - ore 12:46 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La Campania è tra le regioni più colpite dalla recente ondata di maltempo che ha fatto registrare eventi meteorologici estremi e violenti con conseguenti danni e criticità. Resta ancora alta l'attenzione nelle prossime ore considerando lo stato di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile.

Maltempo, Campania in ginocchio: allagamenti e frane nella provincia di Salerno

Una violenta ondata di maltempo ha colpito nelle ultime ore la Campania. Tra le zone maggiormente colpite c'è la provincia di Salerno dove si sono registrati fenomeni temporaleschi intensi e violenti con conseguenze importanti.

Allagamenti, frane e smottamenti in diverse zone con la circolazione interrotta lungo la Costiera Amalfitana dove è stata interdetta al traffico la Statale 163. Non solo, situazioni di grande difficoltà e criticità anche presso alcune strutture ospedaliere; in particolare presso l'ospedale di Eboli le piogge battenti hanno causato allagamenti ed infiltrazioni nei reparti di Pneumologia e Medicina.

Disagi ed allagamenti anche nelle zone di Cava de' Tirreni dove si sono registrate tre frane con colate di fango lungo la carreggiata. Tra le zone colpite anche Pellezzano e la località Tordigliano, nel territorio di Vico Equense, in provincia di Napoli, e nel comune di Positano, nel Salernitano.

Campania, decine di interventi Vigili del Fuoco per maltempo: allerta gialla anche oggi

Diverse gli interventi richiesti dei Vigili del Fuoco in diverse zone della provincia di Salerno. Da segnalare la zona di San Marzano sul Sarno dove alcune famiglie sono rimaste intrappolate nelle proprie case ed automobili per via degli allagamenti. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco coadiuvati dai pompieri tutti sono stati messi in salvo.

Disagi e allagamenti in gran parte della provincia di Salerno dove l'attenzione resta alta considerando che, per la giornata di oggi - lunedì 16 novembre 2026 - il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato lo stato di allerta meteo gialla per maltempo e criticità nelle zone: Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 16 Novembre ore 16:52

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