Meteo Italia: arrivano perturbazioni atlantiche, piogge e venti in aumento. Le previsioni

Al via una settimana climaticamente instabile e variabile in Italia per il transito di una serie di perturbazioni atlantiche con piogge e temporali diffusi lungo tutto lo stivale. Le prossime giornate saranno all'insegna della pioggia con probabili nuove allerte meteo.

Maltempo in Italia: una settimana di piogge?

La circolazione atmosferica a livello europeo resta governata da un flusso occidentale molto attivo e ondulato per il transito di una serie di perturbazioni dirette anche sul nostro Paese. Già da oggi - lunedì 16 novembre 2026 - è atteso l'arrivo della perturbazione n.7, mentre domani della n.8 destinate a colpire dapprima le regioni del Centro-Sud con fenomeni temporaleschi intensi e violenti.

Le regioni del Nord coinvolte solo marginalmente in questi primi giorni, dovranno fare i conti con una forte ondata di maltempo da giovedì 19 novembre, complice il transito della perturbazione n.9. Nonostante il maltempo diffuso, le temperature restano ancora miti, in particolare sulle regioni del Centro-Sud dove si registra una vera e propria anomalia termica con possibili picchi fino ai 25 gradi.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 16 novembre 2026: maltempo sulle regioni del Centro, Campania e nord-ovest della Calabria con il rischio di temporali diffusi. Nelle prime ore del mattino deboli piogge anche sulla Sardegna, ma anche regioni di Nord-Est e nord della Puglia. Dal pomeriggio nuova ondata di piogge su Campania, Calabria, Lazio, Abruzzo e Puglia, mentre schiarite e clima in miglioramento nel resto del Paese, in particolare sulle regioni del Nord. In crescita le temperature al Nord, Toscana e regioni centrali adriatiche.

Martedì 17 novembre 2026 sin dal primo mattino cielo nuvoloso al Nord con il rischio di piogge su Valle D'Aosta, Alpi piemontesi, Liguria e in pomeriggio-serata est Lombardia e regioni di Nord-Est. Clima in miglioramento al Centro-Sud e Isole, ma non si esclude un peggioramento in particolare sulla Campania. In crescita le temperature con valori che sfiorano i 19-23 gradi al Centro-Sud, picchi fino ai 25°C su medio Adriatico, settori ionici e Isole.

Meteo, che tempo farà nella parte centrale della settimana in Italia?

La tendenza meteo delinea per la parte centrale della settimana l'arrivo di una massa d'aria estremamente mite complice la presenza di venti caldi di libeccio. Mercoledì 18 novembre 2026 temperature in aumento da Nord a Sud complice la presenza di intensi e tiepidi venti di libeccio che faranno registrare valori di gran lunga superiori alla norma.

Anche giovedì 19 novembre 2026, secondo gli ultimi aggiornamenti, i venti di libeccio potranno intensificarsi ulteriormente con diffuse mareggiate lungo le coste tirreniche. Le correnti si faranno più umide e non si esclude la probabilità di piogge lungo le Alpi occidentali, settori occidentali della penisola, in particolare nelle zone interne della Campania, del Lazio e dell’Abruzzo. In calo le temperature sulle regioni del Centro.

Tra venerdì e sabato la ventilazione dovrebbe gradualmente indebolirsi lasciando così spazio all'arrivo di una massa d'aria più asciutta e meno calda. Per conferme ed aggiornamenti continuate a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.