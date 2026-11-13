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Meteo, avviso di allerta arancione e gialla il 14 novembre 2026 in Italia: le regioni a rischio

Duplice allerta meteo arancione e gialla per sabato 14 novembre 2026 in Italia per piogge e criticità.
Clima13 Novembre 2026 - ore 18:23 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Un weekend a rischio maltempo in molte parti d'Italia. La conferma arriva dal bollettino di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile che ha emesso una duplice allerta arancione e gialla in alcune regioni per sabato 14 novembre 2026.

Allerta arancione il 14 novembre 2026 in Italia: ecco dove

Scatta l'allerta arancione il 14 novembre 2026 in Italia. Si tratta di un livello di allerta di criticità moderata e secondo il Dipartimento della Protezione Civile indica la previsione di fenomeni meteorologici intensi e diffusi, capaci di provocare danni significativi a cose e persone. Tra gli effetti possibili in uno stato di allerta arancione ci sono: possibili inondazioni, esondazioni di corsi d'acqua, frane e colate di detriti in zone a rischio, interruzioni della viabilità, blackout o danni a edifici, centri abitati e attività produttive.

Nella giornata di sabato 14 novembre 2026 lo stato di allerta meteo arancione di moderata criticità per rischio idraulico scatta in una sola regione. Si tratta dell'Emilia Romagna e nello specifico nelle zone: Pianura bolognese, Pianura modenese

Allerta meteo gialla per maltempo e criticità il 14 novembre 2026 in Italia

Non solo, sempre nella giornata di sabato 14 novembre 2026 scatta anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico in Italia. Ricordiamo che il rischio idraulico indica la probabilità che si verifichino allagamenti o inondazioni a causa del superamento dei livelli critici (livelli idrometrici) dei corsi d'acqua principali (fiumi e torrenti), oppure dei sistemi di scolo e fognari, in seguito a piogge intense o prolungate. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico il 14 novembre 2026 in 3 regioni. Ecco quali:

  • Emilia Romagna: Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana, Collina bolognese;
  • Marche;
  • Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Valdarno Inf., Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Lucca.

Infine da non sottovalutare è lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico diramata dalla Protezione Civile per sabato 14 novembre 2026 nelle regioni e zone:

  • Campania: Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele;
  • Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna romagnola, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese;
  • Marche;
  • Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Reno;
  • Umbria: Chiascio - Topino, Alto Tevere, Nera - Corno.
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Ultimo aggiornamento Venerdì 13 Novembre ore 20:41

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