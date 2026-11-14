Allerta meteo gialla il 15 novembre 2026 in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per la giornata di domani, domenica 15 novembre 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo. Non si placa l'ondata di maltempo che da giorni sta interessando gran parte dell'Italia con eventi meteorologici estremi. Scopriamo tutte le zone coinvolte.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 15 novembre 2026

La giornata di domani, domenica 15 novembre 2026, si preannuncia a rischio temporali in diverse regioni d'Italia inserite dalla Protezione Civile nel bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e rovesci. Ricordiamo che l'allerta meteo gialla indica la possibilità di fenomeni intensi ma localizzati o meno intensi ma persistenti, con un pericolo occasionale e impatti limitati sul territorio e sulla popolazione.

Sono 8 le regioni interessate dallo stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali il 15 novembre 2026, ecco quali con le zone coinvolte:

Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;

: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno; Basilicata ;

; Calabria : Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;

: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro; Puglia : Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica;

: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica; Sardegna : Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacino del Tirso;

: Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacino del Tirso; Toscana : Ombrone Gr-Costa, Ombrone Gr-Medio, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria-Costa Sud;

: Ombrone Gr-Costa, Ombrone Gr-Medio, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria-Costa Sud; Umbria: Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia.

Meteo, allerta gialla per criticità il 15 novembre 2026 in Italia: le regioni a rischio

Non solo, sempre per la giornata di domenica 15 novembre 2026, scatta anche l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico nelle seguenti regioni e zone:

Calabria : Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;

: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale; Campania : Piana Sele e Alto Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele;

: Piana Sele e Alto Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele; Emilia Romagna : Pianura bolognese, Pianura modenese;

: Pianura bolognese, Pianura modenese; Lazio: Bacini Costieri Sud.

Infine da non sottovalutare è anche il bollettino di allerta meteo gialla diramato dalla Protezione Civile per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

A seguire tutte le zone e regioni inserite nell'allerta gialla per rischio idrogeologico domenica 15 novembre 2026 in Italia: