FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Maltempo a La Spezia, caduti 249 mm di pioggia in 48 ore: il bila...

Maltempo a La Spezia, caduti 249 mm di pioggia in 48 ore: il bilancio

Strade riaperte, ma si continuano a contare i danni a causa degli allagamenti e delle frane. Ecco il bilancio tracciato dal sindaco di La Spezia e le tendenze meteo per i prossimi giorni.
Clima16 Novembre 2026 - ore 14:54 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima16 Novembre 2026 - ore 14:54 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

L'ondata di maltempo a La Spezia, ma anche in tutta la Liguria, soprattutto tra l'11 e il 12 novembre, ha lasciato pesanti conseguenze. Nella città di La Spezia le precipitazioni hanno raggiunto quantitativi eccezionali in un arco di tempo molto breve.

In appena 48 ore sono caduti 249 millimetri di pioggia, con oltre 150 millimetri concentrati in sole due ore. Un dato particolarmente significativo se confrontato con la media storica del mese di novembre, pari a circa 149 millimetri. La pioggia battente ha provocato diverse emergenze e causato ingenti danni a causa di allagamenti, frane e disagi alla viabilità.

Mentre in tutta la Liguria si cerca di tornare alla normalità e si pensa a come prevenire i danni causati da eventi atmosferici così intensi, tutto il territorio ligure si deve preparare ad affrontare una nuova fase di instabilità atmosferica. Cosa dicono le ultime tendenze meteo?

Maltempo a La Spezia, il sindaco Peracchini: "Situazione di eccezionale gravità"

Il forte maltempo che ha colpito La Spezia ha causato gravi danni. A tracciare il bilancio dell'emergenza è stato il sindaco della città, Pierluigi Peracchini parlando di "una situazione di eccezionale gravità", andando poi a definire quanto accaduto e a sottolineare che oltre alle precipitazioni record, durante le ore più critiche, il livello del mare ha raggiunto i 61 centimetri.

In città è piovuta dal cielo nel giro di due giorni tutta l'acqua che di solito scende nel giro del mese di novembre. Nonostante ciò, e nonostante alcune problematiche e danni, i miglioramenti apportati nel 2017 avrebbero contribuito a limitare le conseguenze dell'ondata di maltempo e ad accelerare il ripristino della viabilità. Il primo cittadino ha sottolineato che non sono mancati, tuttavia, danni alle attività agricole e conseguenze sulle infrastrutture.

Occorrerà cercare di rendere le strade sempre più sicure soprattutto in occasione di eventi sempre più estremi. Negli ultimi giorni, infatti, la pioggia battente ha causato frane e cedimenti che hanno interessato diverse strade provinciali. Oggi è stata riaperta la SP 530 Napoleonica, mentre sulla SP 23 a Castelnuovo Magra è stata ripristinata la circolazione a senso unico alternato.

Meteo Liguria, nuove piogge sul Levante: terreni saturi e rischio mareggiate

Cosa dicono le ultime tendenze meteo per la Liguria? Che tempo farà nei prossimi giorni? L'attenzione resta alta su tutta la Regione, soprattutto nel Levante, dove le precipitazioni dei giorni scorsi hanno già saturato i terreni e aumentato la vulnerabilità dei bacini idrografici.

Dopo una temporanea attenuazione dei fenomeni, le previsioni indicano il ritorno di condizioni instabili per il passaggio di nuove perturbazioni di origine atlantica. La giornata di martedì si presenta particolarmente delicata, con piogge diffuse sul centro-Levante e accumuli localmente significativi sul Levante, dove non si escludono anche rovesci temporaleschi.

Sotto osservazione i principali bacini idrografici, in particolare quelli del Levante, già interessati nei giorni precedenti da importanti apporti di pioggia e da una piena controllata del Magra. A peggiorare il quadro contribuiranno i venti meridionali, in rinforzo fino a moderati o forti, e il moto ondoso: il mare potrà diventare molto mosso o agitato per le onde di libeccio, con possibili mareggiate lungo il centro-Levante.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Maltempo in Campania: Salerno è la provincia più colpita
    Clima16 Novembre 2026

    Maltempo in Campania: Salerno è la provincia più colpita

    Una forte ondata di maltempo ha investito nelle ultime ore la regione Campania e in particolare la provincia di Salerno. La situazione.
  • Meteo Italia: arrivano perturbazioni atlantiche, piogge e venti in aumento. Le previsioni
    Clima16 Novembre 2026

    Meteo Italia: arrivano perturbazioni atlantiche, piogge e venti in aumento. Le previsioni

    Nuova ondata di maltempo sull'Italia con fenomeni intensi sulle regioni del Centro-Sud. Le previsioni.
  • Meteo, ciclone Charles sull’Italia: nubifragi e fino a 200 mm di pioggia, le previsioni
    Clima15 Novembre 2026

    Meteo, ciclone Charles sull’Italia: nubifragi e fino a 200 mm di pioggia, le previsioni

    Sarà un weekend di piogge in gran parte d'Italia complice l'arrivo del ciclone Charles che porterà anche un fronte freddo dal Nord Europa.
  • Allerta meteo gialla il 15 novembre 2026 in Italia: ecco dove
    Clima14 Novembre 2026

    Allerta meteo gialla il 15 novembre 2026 in Italia: ecco dove

    Nuova allerta meteo gialla per maltempo e criticità per domenica 15 novembre 2026 in Italia: tutte le regioni e zone a rischio.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, in arrivo un treno di perturbazioni. Giovedì 19 maltempo intenso
Tendenza16 Novembre 2026
Meteo, in arrivo un treno di perturbazioni. Giovedì 19 maltempo intenso
Le fasi piovose si alterneranno a temporanee finestre più stabili associate ad afflussi di aria più asciutta. Rischio di rovesci o temporali localmente forti
Meteo: da mercoledì 18 novembre vento forte e clima mite, in arrivo anche qualche pioggia
Tendenza15 Novembre 2026
Meteo: da mercoledì 18 novembre vento forte e clima mite, in arrivo anche qualche pioggia
L'Italia resta nel mirino di correnti umide e miti: valori oltre la norma e vento forte a metà settimana, e non mancheranno le piogge
Meteo, via vai di perturbazioni nei prossimi giorni: la tendenza da martedì 17 novembre
Tendenza14 Novembre 2026
Meteo, via vai di perturbazioni nei prossimi giorni: la tendenza da martedì 17 novembre
Italia nel mirino di diverse perturbazioni: tra martedì e venerdì ne transiteranno almeno due. La tendenza meteo nei dettagli
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 16 Novembre ore 16:52

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154