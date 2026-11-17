La neve ha colorato di bianco la Grande Muraglia cinese, dichiarata dall'UNESCO patrimonio dell'umanità nel 1987 e inserita nel 2007 fra le sette meraviglie del mondo moderno. Uno spettacolo unico a cui i turisti devono prestare particolare attenzione visto che la pioggia e la neve al mattino potrebbero rendere le strade scivolose.

Nevica sulla Grande Muraglia cinese: uno spettacolo magico

Una leggera nevicata ha iniziato a cadere nella zona di Badaling, lungo la Grande Muraglia cinese, intorno alle 2 del mattino del 16 novembre, ricoprendo così di bianco diversi parti dell'antica muraglia e le montagne circostanti. Stando a quanto comunicato dal Servizio Meteorologico di Pechino si tratta della seconda nevicata della stagione invernale nella zona della Grande Muraglia Cinese situata nel nord della Cina. La neve ha ricoperto le tortuose mura della città, che si estendono sul terreno roccioso montuoso, trasformando così la struttura in una suggestiva striscia bianca che si staglia sul paesaggio invernale. Negli ultimi giorni si sono registrate piogge sparse in pianura e neve sulle zone montuose con temperature che sono calate fino ai 2 gradi Celsius nelle ore notturne.

Lo spettacolo della Grande muraglia cinese ricoperta da un manto di neve ha attirato 75.500 persone in sole 12 ore. Un vero e proprio record, ma non sono mancati dei piccoli "incidenti", visto che diversi turisti sono scivolati sui gradini ghiacciati.

On November 16, the #Badaling section of the #GreatWall saw its second #snowfall this #winter!

The ground cableway on the southern route of the site continued to operate uninterrupted. It is especially suitable for seniors, children and visitors who are afraid of heights. pic.twitter.com/s7X4Sc2D6R — Touch Beijing (@touch_beijing) November 16, 2026

Grande muraglia cinese, attivato piano d'emergenza dopo la nevicata

A Badaling, sito in cui sorge il tratto più visitato della Grande muraglia cinese, circa 80 chilometri a Nord-Ovest di Pechino, la funivia settentrionale è temporaneamente fuori servizio dopo la nevicata. E' ancora attiva e in servizio la funivia meridionale a livello del suolo che sta offrendo ai turisti e visitatori la possibilità di godersi il panorama innevato dell'antico muro lungo.

Intanto il Badaling Tourism Group ha attivato il suo piano di emergenza e ha organizzato squadre di sgombero neve e ghiaccio che hanno lavorato tutta la notte per garantire la sicurezza dei turisti. Non solo, l'ente locale ha rafforzato le misure di sicurezza per visitatori e turisti avvertendo che la pioggia e la neve al mattino potrebbero rendere le strade scivolose e di vestirsi in modo adeguato in caso di freddo.

