Strasburgo, in Francia.

Le magiche atmosfere natalizie trovano la loro massima espressione nei tradizionali mercatini, amati da tutte le età per il calore, le decorazioni e la gioia che sanno regalare. Già da metà novembre fino a gennaio, questi villaggi incantati animano piazze e città d'Europa e d'Italia.



Da nord a sud, località celebri come il Trentino-Alto Adige, Firenze, Napoli e Arezzo offrono esperienze uniche tra luci e artigianato. Oltreconfine, capitali affascinanti come Parigi, Budapest, Vienna e Bruxelles si vestono a festa attirando visitatori da tutto il mondo. Molte di queste meravigliose mete scintillanti sono facilmente raggiungibili anche in treno, permettendo ai viaggiatori italiani di organizzare gite comode e suggestive per vivere appieno lo spirito delle festività.

Mercatini di Natale più suggestivi d'Europa: quali visitare

A Colonia, lo scenografico Weihnachtsmarkt am Kölner Dom anima Roncalliplatz ai piedi della cattedrale dal 16 novembre al 23 dicembre 2026 (chiuso il 22 novembre), offrendo ingresso gratuito, un imponente abete illuminato, artigianato, gastronomia e un fitto calendario di concerti gospel, jazz, teatro e attività per bambini dalle 11:00 alle 21:00 (fino alle 22:00 da giovedì a sabato, con apertura anticipata alle 10:00 il sabato). La città tedesca è comodamente collegata all'Italia tramite un treno notturno diretto da Milano che consente di arrivare al mattino presto già pronti per immergersi nell'atmosfera festiva.

A Strasburgo, invece, l'antichissimo Christkindelsmärik, nato nel Medioevo come mercato di San Nicola e ribattezzato in epoca protestante, si snoda dal 27 novembre al 24 dicembre con oltre trecento chalet diffusi nelle piazze della Grande Île, avvolgendo ogni vicolo in un'atmosfera luminosa.

Spostandosi a Vienna, il celebre Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz accoglie i visitatori davanti al Municipio dal 13 novembre al 26 gennaio, tutti i giorni dalle 10:00 alle 22:00 (il 24 dicembre fino alle 18:30), proponendo articoli da regalo e specialità gastronomiche per il 75% biologiche grazie alla certificazione sostenibile EcoEventPLUS.

L'esperienza viennese si completa con la grande pista di pattinaggio a pagamento Ice Dream, dotata di noleggio in loco, e con il romantico Punto dei Baci sotto l'albero a forma di cuore attivo fino al 26 dicembre. Anche la capitale austriaca è raggiungibile senza cambi dall'Italia grazie ai collegamenti diretti diurni e notturni Nightjet operati dalle ferrovie ÖBB, con partenze da Venezia e fermate intermedie a Treviso, Pordenone e Udine.

I mercatini di Natale di Parigi e Budapest

A Budapest, l'atmosfera natalizia brilla grazie a due appuntamenti imperdibili: l'Advent Bazilika, aperto dal 12 novembre 2026 al 1° gennaio 2027 e più volte premiato come migliore d'Europa per la sua pista di pattinaggio, il grande presepe ligneo e le suggestive proiezioni 3D sulla facciata della basilica di Santo Stefano e il Vörösmarty Classic Xmas, storico e ricco villaggio di chalet in legno ospitato nell'omonima piazza dal 13 novembre al 1° gennaio.

A Parigi si celebra invece un attesissimo ritorno dopo dieci anni di assenza, poiché l'ultima edizione risaliva al 2016: dal 22 novembre al 4 gennaio il Marché de Noël des Champs-Élysées animerà nuovamente la parte bassa del celebre viale nell'ottavo arrondissement, tra Place de la Concorde e il Rond-Point.

L'inaugurazione coinciderà con l'accensione delle luminarie festive e l'ingresso sarà gratuito per tutti i visitatori, che potranno passeggiare tra le casette in legno alla scoperta di gioielli fatti a mano, artigianato e prelibatezze gastronomiche, con una selezione garantita dagli organizzatori di almeno l'ottanta per cento di articoli rigorosamente Made in France.