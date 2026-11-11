Il Castello di Miramare a Trieste conquista il primato mondiale: superati oltre 100 palazzi concorrenti a livello internazionale

L’Italia conquista un importante riconoscimento internazionale nel settore del patrimonio architettonico e turistico grazie al Castello di Miramare, a Trieste, che si aggiudica il primo posto nella classifica Worldworthy 100 del 2026. La prestigiosa selezione individua le destinazioni più straordinarie del pianeta, suddividendole in 33 diverse categorie.

L’edizione di quest’anno ha preso in esame oltre 3.000 attrazioni situate in 124 Paesi e territori del mondo. A distinguersi tra tutte è stata proprio la storica residenza affacciata sul Golfo di Trieste, apprezzata per la sua bellezza e il suo valore architettonico. Ma il Castello di Miramare non è l’unico sito italiano ad aver ottenuto un posto tra le eccellenze premiate.

Il Castello di Miramare conquista il primato mondiale, ecco gli altri palazzi in classifica

Il Castello di Miramare, affacciato sul mare di Trieste e caratterizzato dalla sua elegante architettura e dalle suggestive torri, conquista il riconoscimento di palazzo più bello del mondo nella classifica Worldworthy 2026. La storica residenza italiana ha ottenuto una valutazione di 9,53 punti, superando di pochissimo due celebri monumenti internazionali: l’Alhambra di Granada, seconda con 9,52, e il Castillo de Chapultepec in Messico, terzo con 9,51.

L’edificio fu realizzato nell’Ottocento per volontà dell’arciduca Massimiliano d’Asburgo e ancora oggi rappresenta uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico italiano. Il successo di Miramare si accompagna a un risultato importante per l’intero Paese, che piazza dodici residenze nella graduatoria mondiale dei cento palazzi più prestigiosi.

Tra le prime dieci posizioni figura anche Palazzo Reale di Torino, che raggiunge il nono posto. Ottimi piazzamenti arrivano inoltre dal Lago di Como, con Villa del Balbianello al 25° posto, e dal Piemonte, dove Palazzo Borromeo sull’Isola Bella si colloca al 27°.

La classifica prosegue con Villa Farnese a Caprarola, 31ª, Palazzo Te a Mantova, 44°, e Palazzo d’Accursio a Bologna, 51°. Anche la capitale è presente con il Palazzo Lateranense, al 57° posto, e il Quirinale, che occupa la 79ª posizione. Completano la presenza italiana Palazzo Grimaldi della Meridiana a Genova, 64°, Palazzo Brera a Milano, 65°, e Palazzo Leoni Montanari a Vicenza, 67°.

Quali sono i palazzi più belli al mondo? La classifica

La graduatoria Worldworthy Index 2026 nasce da un sistema di valutazione basato sull’elaborazione di milioni di giudizi e commenti lasciati dai turisti sulle principali piattaforme online. Non sono quindi commissioni di esperti o votazioni occasionali a decretare i vincitori, ma le esperienze e le opinioni di chi ha visitato direttamente questi luoghi.

Prima della pubblicazione, i risultati vengono verificati attraverso controlli editoriali e corretti per garantire un confronto equilibrato tra le diverse nazioni. Per assicurare una rappresentanza internazionale il più possibile ampia, sono stati fissati limiti precisi: non più di dodici attrazioni per ciascun Paese e un massimo di tre per ogni città.

A conquistare la vetta della classifica è il Castello di Miramare di Trieste, che precede alcune delle residenze storiche più celebri del pianeta. La seconda posizione spetta all’Alhambra di Granada, in Spagna, mentre sul terzo gradino si trova il Castello di Chapultepec, situato a Città del Messico. Ai piedi del podio compare Cragside, nel Regno Unito, seguito dal Palazzo imperiale di Petrópolis, in Brasile, e da Qasr Al Watan ad Abu Dhabi.

Tra le altre destinazioni che si distinguono figurano il Castello di Lednice in Repubblica Ceca, la Quinta da Regaleira in Portogallo e il Palazzo Reale di Torino, che entra nella top ten mondiale. La graduatoria comprende complessivamente cento edifici storici distribuiti in numerosi Paesi, dall’Europa all’Asia, passando per le Americhe e il Medio Oriente.

L’Italia conferma la propria ricchezza artistica e architettonica con dodici presenze, tra cui Villa del Balbianello, Palazzo Borromeo, Villa Farnese, Palazzo Te e Palazzo d’Accursio.