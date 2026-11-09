Destinazioni in Italia per il Ponte dell'Immacolata: tra borghi da fiaba, paesaggi innevati e incantevoli mercatini di Natale

Presepe a Manarola (La Spezia).

Il periodo dell’Immacolata rappresenta un momento ideale per staccare dalla routine quotidiana e concedersi qualche giorno di relax prima dell’arrivo del Natale. Nel 2026, l’8 dicembre sarà un martedì, una combinazione favorevole per chi desidera organizzare una breve vacanza approfittando del fine settimana. Richiedendo un solo giorno di permesso, lunedì 7 dicembre, sarà possibile ottenere quattro giornate consecutive di libertà, dal 5 all’8 dicembre.

Un’opportunità perfetta per partire alla scoperta di nuove destinazioni, vivere tradizioni locali e respirare l’atmosfera delle feste. L’Italia offre numerose possibilità, dai paesaggi del Nord ai borghi del Centro, fino alle città del Sud e alle isole.

Ponte dell'Immacolata, borghi e mercatini di Natale al Nord Italia

Tra le destinazioni da scegliere per il Ponte dell’Immacolata 2026 c’è Bressanone, in Alto Adige, dove il 5 dicembre si svolgerà uno degli appuntamenti più caratteristici delle tradizioni alpine: la sfilata dei Krampus. Questi personaggi, ispirati a creature mostruose del folklore popolare, sfilano indossando maschere terrificanti, grandi corna e costumi ricoperti di pelliccia, accompagnati dal suono assordante dei campanacci.

La manifestazione inizierà alle 17 e animerà le strade del centro con un’atmosfera ricca di mistero e tradizione. Un’altra proposta interessante è Bondone, in provincia di Trento, dove il Natale viene celebrato trasformando il paese in un suggestivo percorso dedicato alla Natività, con oltre cento presepi realizzati a mano e collocati tra le abitazioni e le caratteristiche stradine.

L’iniziativa si svolgerà dall’8 dicembre 2026 al 10 gennaio 2027 e, durante la giornata dell’Immacolata, sarà possibile assistere anche a spettacoli musicali e performance di artisti di strada grazie al festival Bondone in Strada.

Per chi ama la montagna, invece, il lungo fine settimana può diventare l’occasione giusta per inaugurare la stagione sciistica e trascorrere qualche giornata sulla neve. Diverse località delle Dolomiti prevedono l’apertura degli impianti nei primi giorni di dicembre: la Val Gardena, la Val di Fassa e Arabba hanno programmato l’avvio per il 4 dicembre, mentre Cervinia, in Valle d’Aosta, offrirà la possibilità di sciare già dal 7 novembre.

Infine, per chi desidera un’atmosfera natalizia affacciata sul mare, merita una visita Manarola, nelle Cinque Terre, dove sulla collina delle Tre Croci viene allestito un enorme presepe illuminato, diventato nel corso degli anni uno dei simboli più conosciuti del Natale ligure e una tradizione che si rinnova da oltre sessant’anni.

I borghi e i mercatini di Natale da visitare nel Centro Sud

Tra le mete italiane più affascinanti da visitare durante il periodo natalizio c’è Gubbio, in Umbria, famosa per ospitare una delle installazioni luminose più spettacolari al mondo: il gigantesco Albero di Natale sul monte Ingino. La struttura, composta da centinaia di punti luminosi disposti lungo il pendio della montagna, riproduce la sagoma di un grande abete ed è visibile anche da lontano.

Nel 2026 la cerimonia di accensione si terrà lunedì 7 dicembre alle ore 19, mentre i festeggiamenti cominceranno alle 17.20 in Piazza Quaranta Martiri. La città proporrà inoltre un ricco programma di iniziative dedicate al Natale, dal 21 novembre fino al 6 gennaio 2027.

Per chi desidera scoprire tradizioni e sapori locali lontano dalle mete turistiche più affollate, una valida alternativa è visitare i mercatini organizzati nei borghi italiani. In Abruzzo, per esempio, il 5 e 6 dicembre il paese di Tussio ospiterà Natale nel Borgo, con bancarelle, creazioni artigianali e specialità del territorio allestite nelle antiche cantine e lungo le vie del centro.

Nelle Marche, invece, Mombaroccio accoglierà i visitatori con il suo mercatino natalizio, arricchito da una suggestiva nevicata artificiale, decorazioni luminose e accompagnamento musicale.

La Sardegna offre un’esperienza interessante grazie ad Autunno in Barbagia, manifestazione che proseguirà fino al 13 dicembre e permette di conoscere da vicino la cultura dell’isola attraverso borghi storici, abitazioni tradizionali, botteghe artigiane e specialità gastronomiche. In occasione del Ponte dell’Immacolata, dal 6 all’8 dicembre, il programma farà tappa a Fonni, offrendo un’opportunità speciale per immergersi nelle tradizioni più autentiche della Barbagia.