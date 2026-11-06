Viaggi in solitaria, ecco le città meno "sicure", anche economicamente: nella classifica una italiana

Quando si organizza un viaggio in solitaria è importante considerare una serie di fattori, a cominciare dai costi di alloggi, trasporti e attività varie. E anche il livello di sicurezza. Per chi sta pensando di organizzare una vacanza da solo il portale di viaggi "Radical Storace" ha stilato una classifica con le dieci città meno sicure dove viaggiare in solitaria.

"Solo Travel Index 2026", Zurigo è la città meno sicura dove viaggiare da solo

Si chiama la Solo Travel Index 2026, la speciale classifica stilata dal portale di viaggi Radical Storage che ha elencato le 10 città meno "sicure" per un viaggio in solitaria, anche dal punto di vista strettamente economico.

Viaggiare è uno dei piaceri più belli della vita e sono tantissime le persone che ogni anno prendono la valigia e partono da soli alla scoperta del mondo. Prima di farlo è consigliabile consultare questa speciale classifica che ha tenuto conto di una serie di fattori da non sottovalutare: dai costi giornalieri fino al livello di sicurezza delle città.

Ma quali sono le città meno sicure dove viaggiare da solo? A trionfare in questa "speciale classifica" è Zurigo, una delle località più belle e conosciute della Svizzera. Un primato negativo legato prettamente al fattore economico, visto che risulta la più cara per quanto concerne i costi degli alloggi. Al secondo posto, invece, troviamo Reykjavik, la capitale dell'Islanda, che conquista il podio sempre per una questione economica visto che presenta dei costi eccessivi.

Terzo gradino per Venezia, una delle città italiane più belle e conosciute al mondo che non rientra tra le mete consigliate per un viaggio in solitaria. Il motivo? Attenzione: non c'entra la sicurezza, ma a farla posizionare al terzo posto è la spesa medica molto alta da affrontare per un turista che si aggira intorno ai 362,27 euro al giorno. Al quarto posto c'è Aarhus, in Danimarca, che non brilla per costi, mentre al quinto troviamo Colonia sempre per una questione legata ai prezzi per organizzare un viaggio.

La classifica delle 10 città meno sicure dove viaggiare da solo

Ecco la classifica completa con le 10 città meno sicure dove viaggiare in solitaria secondo il portale "Radical Storage":

Zurigo, Svizzera Reykjavik, Islanda Venezia, Italia Aarhus, Danimarca Colonia, Germania Ginevra, Svizzera Francoforte, Germania Nizza, Francia Marsiglia, Francia Dublino, Irlanda

Tra le città meno sicure inserite nella classifica "Solo Travel Index" le città di Dublino, Marsiglia e Nizza rientrano per una percezione di insicurezza e il tasso di criminalità.

Quali le città migliore dove viaggiare da solo nel 2026?

Scopriamo, invece, quali sono le 10 città migliori dove organizzare un viaggio da solo. Al decimo posto troviamo Riga, in Lettonia, seguita da Barcellona e Siviglia, entrambe in Spagna. Al settimo posto Porto in Portogallo, mentre al sesto c'è Berlino in Germania.

Entriamo nella top five con: Danzica (Polonia) al quinto posto, Lisbona (Portogallo) al quarto posto. Infine il podio: al terzo posto Istanbul in Turchia, seguita da Cracovia in Polonia e regina indiscussa Praga in Repubblica Ceca.