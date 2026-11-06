FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Viaggi in solitaria, ecco le città meno "sicure", anche economica...

Viaggi in solitaria, ecco le città meno "sicure", anche economicamente: nella classifica una italiana

Se stai pensando di organizzare un viaggio in solitario, ecco le città da evitare secondo il "Solo Travel Index"!
Viaggi6 Novembre 2026 - ore 17:07 - Redatto da Redazione Meteo.it
Viaggi6 Novembre 2026 - ore 17:07 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Quando si organizza un viaggio in solitaria è importante considerare una serie di fattori, a cominciare dai costi di alloggi, trasporti e attività varie. E anche il livello di sicurezza. Per chi sta pensando di organizzare una vacanza da solo il portale di viaggi "Radical Storace" ha stilato una classifica con le dieci città meno sicure dove viaggiare in solitaria.

"Solo Travel Index 2026", Zurigo è la città meno sicura dove viaggiare da solo

Si chiama la Solo Travel Index 2026, la speciale classifica stilata dal portale di viaggi Radical Storage che ha elencato le 10 città meno "sicure" per un viaggio in solitaria, anche dal punto di vista strettamente economico.

Viaggiare è uno dei piaceri più belli della vita e sono tantissime le persone che ogni anno prendono la valigia e partono da soli alla scoperta del mondo. Prima di farlo è consigliabile consultare questa speciale classifica che ha tenuto conto di una serie di fattori da non sottovalutare: dai costi giornalieri fino al livello di sicurezza delle città.

Ma quali sono le città meno sicure dove viaggiare da solo? A trionfare in questa "speciale classifica" è Zurigo, una delle località più belle e conosciute della Svizzera. Un primato negativo legato prettamente al fattore economico, visto che risulta la più cara per quanto concerne i costi degli alloggi. Al secondo posto, invece, troviamo Reykjavik, la capitale dell'Islanda, che conquista il podio sempre per una questione economica visto che presenta dei costi eccessivi.

Terzo gradino per Venezia, una delle città italiane più belle e conosciute al mondo che non rientra tra le mete consigliate per un viaggio in solitaria. Il motivo? Attenzione: non c'entra la sicurezza, ma a farla posizionare al terzo posto è la spesa medica molto alta da affrontare per un turista che si aggira intorno ai 362,27 euro al giorno. Al quarto posto c'è Aarhus, in Danimarca, che non brilla per costi, mentre al quinto troviamo Colonia sempre per una questione legata ai prezzi per organizzare un viaggio.

La classifica delle 10 città meno sicure dove viaggiare da solo

Ecco la classifica completa con le 10 città meno sicure dove viaggiare in solitaria secondo il portale "Radical Storage":

  1. Zurigo, Svizzera
  2. Reykjavik, Islanda
  3. Venezia, Italia
  4. Aarhus, Danimarca
  5. Colonia, Germania
  6. Ginevra, Svizzera
  7. Francoforte, Germania
  8. Nizza, Francia
  9. Marsiglia, Francia
  10. Dublino, Irlanda

Tra le città meno sicure inserite nella classifica "Solo Travel Index" le città di Dublino, Marsiglia e Nizza rientrano per una percezione di insicurezza e il tasso di criminalità.

Quali le città migliore dove viaggiare da solo nel 2026?

Scopriamo, invece, quali sono le 10 città migliori dove organizzare un viaggio da solo. Al decimo posto troviamo Riga, in Lettonia, seguita da Barcellona e Siviglia, entrambe in Spagna. Al settimo posto Porto in Portogallo, mentre al sesto c'è Berlino in Germania.

Entriamo nella top five con: Danzica (Polonia) al quinto posto, Lisbona (Portogallo) al quarto posto. Infine il podio: al terzo posto Istanbul in Turchia, seguita da Cracovia in Polonia e regina indiscussa Praga in Repubblica Ceca.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Viaggi, novembre è il mese delle occasioni: biglietti e vacanze scontati fino al 50%
    Viaggi6 Novembre 2026

    Viaggi, novembre è il mese delle occasioni: biglietti e vacanze scontati fino al 50%

    Le promozioni di novembre offrono opportunità non solo per partire anche per organizzare in anticipo vacanze primaverili ed estive nel 2027.
  • Dream of the Desert, il treno extralusso made in Italy: viaggi nel deserto da 20 mila euro
    Viaggi6 Novembre 2026

    Dream of the Desert, il treno extralusso made in Italy: viaggi nel deserto da 20 mila euro

    Progettato in Italia, il convoglio d'élite “Dream of the Desert” proporrà viaggi da sogno tra le dune saudite: gli itinerari e i costi.
  • La città più sicura al mondo per i turisti nel 2027: l’Italia conquista un posto
    Viaggi4 Novembre 2026

    La città più sicura al mondo per i turisti nel 2027: l’Italia conquista un posto

    Qual è la città più sicura al mondo per i turisti nel 2027 e in che posto in classifica si posiziona l'Italia?
  • Cerchi l’amore? La Finlandia offre un viaggio gratuito ai single: ecco come candidarsi
    Viaggi4 Novembre 2026

    Cerchi l’amore? La Finlandia offre un viaggio gratuito ai single: ecco come candidarsi

    La Finlandia offre a 16 single un viaggio gratuito di quattro giorni tra Helsinki e Tampere nel febbraio 2027.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: treno di perturbazioni verso l'Italia! La tendenza da lunedì 9
Tendenza6 Novembre 2026
Meteo: treno di perturbazioni verso l'Italia! La tendenza da lunedì 9
La tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana indica una fase decisamente perturbata con momenti piovosi. Rialzo termico al Centro-Sud.
Meteo, domenica breve tregua poi tornano le piogge: la tendenza dall'8 novembre
Tendenza5 Novembre 2026
Meteo, domenica breve tregua poi tornano le piogge: la tendenza dall'8 novembre
Dopo una domenica per lo più stabile, la prossima settimana si preannuncia movimentata dal punto di vista meteo: almeno 2 perturbazioni in vista!
Meteo, in arrivo un nuovo peggioramento. Domenica migliora
Tendenza4 Novembre 2026
Meteo, in arrivo un nuovo peggioramento. Domenica migliora
Sabato instabile con piogge sparse, domenica più stabile soprattutto al Centro-Nord. Da lunedì venti meridionali e temperature in graduale aumento
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Novembre ore 22:09

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154