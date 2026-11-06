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Viaggi, novembre è il mese delle occasioni: biglietti e vacanze scontati fino al 50%

Le promozioni di novembre offrono opportunità non solo per partire durante l’inverno, ma anche per organizzare in anticipo vacanze primaverili ed estive nel 2027.
Viaggi6 Novembre 2026 - ore 16:52 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Sempre più viaggiatori scelgono di partire fuori dall’alta stagione per godersi una vacanza senza spendere cifre eccessive. Novembre, in particolare, rappresenta un periodo ideale per trovare offerte vantaggiose grazie alla diminuzione delle presenze turistiche e alla conseguente riduzione dei prezzi.

Con l’arrivo dell’inverno, hotel, tour operator e compagnie di viaggio propongono tariffe più convenienti per attirare nuovi clienti. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Times, sono dodici le occasioni selezionate per chi desidera organizzare una fuga risparmiando. Le proposte comprendono soggiorni nel Regno Unito, viaggi in Europa, crociere e destinazioni lontane.

Viaggi, novembre è il mese delle occasioni, ecco le mete più economiche

Tra le occasioni più interessanti per viaggiare a novembre spicca Seaham Hall, elegante struttura benessere situata nella contea inglese di Durham, che propone tre pernottamenti al costo di due, con tariffe da 437 sterline a persona, colazione compresa, fino al 22 dicembre. In Essex, invece, è possibile soggiornare in un’antica torre dell’acqua trasformata in una particolare sistemazione affacciata sul fiume Crouch, con uno sconto del 15%: tre notti per sei persone partono da 1.063 sterline dal 27 novembre. Anche la Cornovaglia offre opportunità convenienti grazie a Pod St Ives, una struttura composta da piccole cabine attrezzate per ospitare fino a quattro viaggiatori, con riduzioni che raggiungono il 50% e prezzi da 240 sterline a notte.

Spostandosi alle Canarie, a Lanzarote, il resort cinque stelle Paradisus di Costa Teguise propone una settimana in formula all inclusive con uno sconto del 20%, a partire da 1.436 sterline a persona, voli compresi, dal 28 novembre.

Per gli appassionati di storia e paesaggi suggestivi, la Transilvania propone un tour guidato di sette giorni tra borghi medievali, montagne e castelli, compresa una tappa al celebre castello di Bran, con sconti fino al 22% e prezzi da 1.945 sterline a persona.

Tra le destinazioni urbane figura anche Berlino, dove l’hotel Hoxton, nel quartiere di Charlottenburg, applica riduzioni fino al 20% per chi prenota almeno tre notti, con tariffe da 168 sterline a persona dal 15 novembre, colazione esclusa.

Non manca l’Islanda, meta particolarmente apprezzata da chi sogna di ammirare l’aurora boreale e i paesaggi nordici. Il viaggio organizzato di sei giorni attraversa la parte sud-occidentale dell’isola, tra ghiacciai, cascate e geyser, prevedendo anche una notte in una fattoria lontana dalle luci artificiali. Le partenze programmate prima di Natale beneficiano di sconti fino al 15%, con pacchetti di cinque notti e prima colazione a partire da 1.581 sterline a persona.

Le mete in Italia

Tra le proposte più interessanti segnalate da The Times figurano anche alcune crociere che permettono di visitare diverse destinazioni senza rinunciare al risparmio. Explora II propone un viaggio di undici giorni nel Mediterraneo con partenza da Venezia il 4 aprile e tappe a Dubrovnik, Atene, Efeso e Bari, prima del ritorno nella città lagunare. Il pacchetto comprende dieci notti con trattamento all inclusive e costa 4.480 sterline a persona, grazie a una riduzione del 30%.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Novembre ore 22:09

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