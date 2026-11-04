Cerchi l’amore? La Finlandia offre un viaggio gratuito ai single: ecco come candidarsi

Single e con voglia di partire? La Finlandia cerca 16 persone da tutto il mondo da invitare a un viaggio gratuito di quattro giorni tra paesaggi nordici, gastronomia, esperienze locali e un particolare appuntamento al buio.

L’iniziativa si chiama Finnish Dinner Date ed è promossa da Visit Finland nell’ambito della campagna “Have some Finnish”. I partecipanti selezionati partiranno nel febbraio 2027 e saranno destinati a Helsinki oppure Tampere, senza poter scegliere anticipatamente la città.

L’obiettivo? Far scoprire la cultura e la cucina finlandese e, perché no, creare le condizioni per conoscere qualcuno di speciale. Le candidature sono già aperte e c’è tempo fino al 10 novembre 2026.

Finlandia, viaggio gratis per 16 single

Visit Finland selezionerà complessivamente 16 persone single, che saranno divise in due gruppi da otto. Un gruppo vivrà l’esperienza nella regione di Helsinki, mentre l’altro raggiungerà Tampere, nella regione dei laghi finlandesi.

La destinazione rappresenterà già una prima sorpresa: chi verrà selezionato non potrà scegliere dove andare e scoprirà la propria meta soltanto dopo la conferma della partecipazione. Il viaggio durerà quattro giorni e le esperienze saranno organizzate nel periodo compreso tra il 9 e il 19 febbraio 2027.

Cosa comprende il viaggio gratuito

Ai 16 vincitori viene offerta un’esperienza completamente organizzata che comprende il viaggio, il soggiorno e un programma di attività.

Sono previste esperienze dedicate alla cultura finlandese, alla gastronomia, alla natura e alle tradizioni locali, oltre naturalmente alla cena che dà il nome all’iniziativa.

Visit Finland presenta infatti l’esperienza come un viaggio “all expenses paid”, quindi tutto spesato per quanto riguarda quanto previsto dal programma. Ai partecipanti resteranno comunque gli eventuali adempimenti personali necessari per il viaggio, come documenti e assicurazione.

Una cena al buio con single finlandesi

Il momento centrale sarà il Finnish Dinner Date, una grande cena di gruppo. Gli otto partecipanti internazionali di ciascuna destinazione saranno affiancati da due single finlandesi.

Non si tratterà quindi del classico appuntamento romantico uno contro uno, ma di un’esperienza conviviale pensata per favorire conversazioni e nuove conoscenze in un'atmosfera rilassata.

Il menu sarà uno dei protagonisti della serata. I partecipanti potranno provare uno dei menu degustazione ufficiali della Finlandia, realizzati per raccontare attraverso i piatti le diverse regioni del Paese.

Partecipare alla selezione richiede essenzialmente due passaggi. Per prima cosa bisogna realizzare un breve video in inglese rispondendo a una domanda:

“What would you serve on a dinner date, and why?”

Ovvero: “Cosa serviresti durante un appuntamento a cena e perché?”

La creatività della risposta sarà uno degli elementi presi in considerazione nella selezione.

Dove pubblicare il video

Il filmato deve essere pubblicato su Instagram, TikTok oppure YouTube.

È necessario utilizzare l’hashtag: #FinnishDinnerDate e taggare l’account ufficiale di Visit Finland sulla piattaforma utilizzata.

Su Instagram bisogna indicare @ourfinland, su TikTok @visitfinland.com, mentre su YouTube l’account è @VisitFinland.

Chi utilizza Instagram o TikTok deve avere un profilo pubblico, altrimenti gli organizzatori non potranno vedere il filmato.

Su YouTube è invece possibile pubblicare il video anche in modalità non in elenco, in modo che sia accessibile soltanto attraverso il link.

Il secondo passaggio: compilare la candidatura

Pubblicare il video non è sufficiente. Dopo aver completato la sfida social bisogna compilare il modulo ufficiale del Finnish Dinner Date sul sito di Visit Finland. All’interno della candidatura dovrà essere inserito anche il collegamento al video pubblicato su Instagram, TikTok o YouTube. Solo completando entrambi i passaggi la candidatura potrà essere presa in considerazione.

Chi può partecipare

L’iniziativa è rivolta a persone single maggiorenni provenienti da tutto il mondo. Bisogna avere almeno 18 anni e candidarsi individualmente: non sono quindi ammesse candidature di coppia.

L’iniziativa è internazionale e non è riservata ai cittadini di uno specifico Paese. Sono esclusi i residenti in Finlandia. È inoltre necessario essere in grado di comunicare in inglese, lingua utilizzata durante l’esperienza e richiesta già per il video di candidatura.

Quando scadono le candidature

C’è ancora poco tempo per partecipare. Le candidature per il Finnish Dinner Date chiudono martedì 10 novembre 2026 alle ore 11:59 in Finlandia, corrispondenti alle 10:59 in Italia. Le domande inviate dopo la scadenza non saranno prese in considerazione. Chi vuole tentare la selezione dovrà quindi preparare il video e compilare il modulo entro quella mattina.

Quando verranno scelti i 16 vincitori

I candidati selezionati saranno contattati direttamente dagli organizzatori. L’annuncio pubblico dei 16 partecipanti è previsto per il 1° dicembre 2026 attraverso i canali social ufficiali di Visit Finland. Successivamente, ciascun partecipante scoprirà se la propria destinazione sarà Helsinki oppure Tampere.

Helsinki o Tampere: non si può scegliere

Una particolarità dell'iniziativa riguarda proprio la destinazione. Nel modulo non si sceglie se partecipare all'esperienza di Helsinki o Tampere. Sarà Visit Finland ad assegnare ciascuno degli otto vincitori a una delle due destinazioni. Helsinki offrirà l'atmosfera della capitale affacciata sul mare, mentre Tampere permetterà di entrare nel cuore della regione dei laghi finlandesi, conosciuta anche per la forte tradizione legata alla sauna.

Bisogna davvero cercare l’amore?

Non necessariamente. Nonostante il nome Finnish Dinner Date e l'invito rivolto esclusivamente ai single, Visit Finland chiarisce che l'iniziativa non è un servizio di matchmaking e nessuno naturalmente può garantire che tra i partecipanti nascerà una relazione. Il concetto è più ampio: conoscere persone nuove, scoprire la Finlandia e vivere un'esperienza diversa dal solito.

Perché la Finlandia invita i single

Dietro l'iniziativa c'è anche una campagna per far conoscere meglio la gastronomia finlandese. Visit Finland vuole infatti portare l'attenzione su una cucina ancora relativamente poco conosciuta a livello internazionale rispetto ad altre tradizioni europee.

Per questo nei mesi scorsi sono stati realizzati quattro menu degustazione dedicati alle diverse regioni finlandesi. Gli appuntamenti di Helsinki e Tampere completeranno il progetto, questa volta trasformando la degustazione in una grande cena tra single.

Chi vuole candidarsi deve quindi ricordare soprattutto tre date: 10 novembre 2026, termine per presentare la domanda; 1° dicembre 2026, giorno previsto per l'annuncio dei partecipanti selezionati; e il periodo tra il 9 e il 19 febbraio 2027, durante il quale si svolgeranno i due viaggi di quattro giorni.

In palio ci sono soltanto 16 posti in tutto il mondo.

Per conquistarne uno servirà soprattutto una candidatura capace di distinguersi, partendo dalla risposta alla singolare domanda scelta dagli organizzatori: cosa porteresti in tavola durante un appuntamento a cena e perché?