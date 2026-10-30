I borghi italiani dove il tempo sembra essersi fermato: 7 luoghi da scoprire

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Ci sono luoghi in cui basta lasciare l’auto e imboccare una stradina acciottolata per avere la sensazione di fare un salto indietro nel tempo di moltissimi anni. In Italia sono tanti i piccoli borghi che conservano ancora tracce evidenti del passato, tra architetture medievali, tradizioni locali e scorci che sembrano rimasti immutati per secoli. Ecco quindi che abbiamo selezionato per voi sette destinazioni da mettere in programma sulla vostra agenda per una gita fuori porta o un fine settimana lontano dal ritmo frenetico delle grandi città.

Sette borghi italiani da visitare per un viaggio alla scoperta dell’Italia più autentica

I sette borghi che abbiamo selezionato per voi, raccontano un’Italia fatta di storia, paesaggi e tradizioni che resistono al passare degli anni. Ogni stagione offre motivi diversi per visitarli: i colori della primavera, le giornate luminose dell’estate, il foliage autunnale o le atmosfere più intime dell’inverno.

Il consiglio, è quello di prendersi il tempo per camminare, osservare i dettagli e assaggiare i prodotti gastronomici tipici di ogni singolo territorio. Delle volte, per scoprire un luogo davvero speciale basta semplicemente rallentare il ritmo della propria vita, il più delle volte sempre frenetica.

1. Civita di Bagnoregio, Lazio

Arroccata su una rupe di tufo e raggiungibile attraverso un ponte pedonale, Civita di Bagnoregio è uno dei luoghi più suggestivi e affascinanti del Lazio. Le case in pietra, i vicoli e le piccole piazze raccontano una storia molto antica, mentre tutt’intorno si apre il paesaggio dei calanchi. La fragilità del territorio le è valsa il soprannome di “città che muore”. Un piccolo gioiello da visitare senza pensarci due volte.

2. Santo Stefano di Sessanio, Abruzzo

Nel cuore del Gran Sasso, il piccolo centro montano di Santo Stefano di Sessanio conquista tanti turisti con le sue abitazioni in pietra, gli archi e le stradine strette. L’atmosfera è particolarmente suggestiva nelle giornate fredde, quando la montagna regala panorami silenziosi che lasciano senza fiato e l’aria invita a rallentare. È una meta ideale per chi cerca un’esperienza lontana dal turismo più frenetico che solitamente caratterizza le grandi città o località molto rinomate.

3. Castelmezzano, Basilicata

Incastonato tra le spettacolari rocce delle Dolomiti Lucane, il piccolo borgo di Castelmezzano sembra quasi nascere dalla montagna. Le case si arrampicano lungo il pendio e i vicoli conducono a scorci panoramici di grande fascino. Il borgo è una destinazione interessante sia per gli appassionati di fotografia sia per chi ama le passeggiate immerse completamente nella natura.

4. Dozza, Emilia-Romagna

A pochi chilometri da Bologna, il piccolo borgo di Dozza si distingue per le facciate dipinte che trasformano le strade in una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto. Il centro storico della località emiliana conserva il fascino del borgo medievale, con il suo castello e le vie raccolte intorno alla fortezza. Una destinazione perfetta per una visita di poche ore, tra cultura e le prelibatezze della gastronomia locale.

5. Apricale, Liguria

Nell’entroterra della provincia di Imperia, Apricale è un intreccio di case in pietra, scalinate e passaggi stretti. Lontano dalle località più frequentate della Riviera, conserva un’atmosfera raccolta e autentica. Passeggiare senza fretta nel centro storico del piccolo borgo permette di scoprire angoli nascosti e affacci sulle colline liguri che vi lasceranno senza parole.

6. Venzone, Friuli-Venezia Giulia

Circondato da mura medievali, il borgo di Venzone è uno dei più caratteristici del Friuli-Venezia Giulia. Il centro storico, ricostruito dopo il terremoto del 1976 rispettando l’impianto originario, conserva un patrimonio architettonico di grande interesse. Tra torri, piazze e strade in pietra, la visita al borgo diventa anche un’occasione per conoscere la storia della resilienza di una comunità.

7. Savoca, Sicilia

Sulle colline della provincia di Messina, il piccolo borgo di Savoca offre vicoli antichi, scorci panoramici e un patrimonio storico che conserva il carattere della Sicilia di una volta. Il borgo è famoso anche per essere stato una delle ambientazioni dove si è girato il celebre film "Il Padrino". Tra chiese antiche, piazzette e panorami che si affacciano sulla costa, è una tappa interessante per chi vuole scoprire un volto meno caotico della Sicilia.