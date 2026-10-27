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Sciare in Europa in tutta sicurezza: la località italiana al primo posto per affidabilità delle piste

Per chi aspetta con entusiasmo le vacanze sulla neve, ecco le migliori destinazioni europee dove godersi le piste con maggiore sicurezza di trovare neve e impianti aperti.
Viaggi27 Ottobre 2026 - ore 11:40 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L’Europa vanta numerose destinazioni perfette per gli appassionati di sci, ma non tutte offrono le stesse garanzie per quanto riguarda la neve e l’apertura degli impianti.

Per individuare le località più sicure per una vacanza invernale, il tour operator britannico Inghams Ski ha realizzato una graduatoria basata sul Reliable Ski Score, un parametro che valuta l’affidabilità delle stazioni sciistiche.

La ricerca ha preso in considerazione 150 comprensori europei, analizzandone i risultati nel corso di sette stagioni invernali comprese tra il 2017/18 e il 2025/26. Per rendere il confronto più attendibile, sono stati esclusi gli inverni 2019/20 e 2020/21, condizionati dalla pandemia. A conquistare la vetta della classifica europea è una località italiana.

Sciare in Europa in sicurezza, ecco la località italiana più affidabile

Il comprensorio sciistico Pontedilegno-Tonale si è aggiudicato il primo posto tra le destinazioni europee più affidabili per gli amanti degli sport invernali, ottenendo un risultato di 93,1 punti su 100. Questa rinomata località si estende tra la Lombardia e il Trentino-Alto Adige, circondata dalle spettacolari montagne del massiccio dell’Adamello-Presanella.

La zona comprende diverse aree sciistiche, tra cui Ponte di Legno, Temù e Passo del Tonale, con piste che arrivano fino al suggestivo Ghiacciaio Presena. La varietà dei percorsi disponibili permette di soddisfare le esigenze di tutti, dai principianti che desiderano imparare a sciare agli sportivi più allenati in cerca di discese impegnative. A rendere questa destinazione particolarmente apprezzata è soprattutto la continuità delle condizioni favorevoli, con neve e impianti generalmente affidabili nel corso delle stagioni analizzate.

Un’altra esperienza speciale è proposta attraverso l’iniziativa “Alba in Quota”, organizzata in giornate prestabilite durante l’inverno. In queste occasioni, gli sciatori possono salire in montagna prima del consueto orario di apertura. Le prime discese si svolgono così mentre la luce del mattino illumina gradualmente le cime innevate, regalando panorami straordinari.

Questa opportunità permette di vivere la montagna in un’atmosfera tranquilla e suggestiva, lontano dalla maggiore affluenza delle ore successive. Grazie alla qualità delle piste, alla varietà dell’offerta e a queste iniziative particolari, Pontedilegno-Tonale rappresenta una scelta ideale per una vacanza sulla neve.

La classifica delle località sciistiche più affidabili

Nonostante il primato italiano, la Francia è il Paese più rappresentato nella classifica delle stazioni sciistiche europee più affidabili, con dieci destinazioni presenti tra le prime venti.

L’Austria si posiziona al secondo posto per numero di località, grazie a sei comprensori inseriti nella graduatoria. Tra le mete più apprezzate spicca Obertauern, seconda in classifica e famosa per le abbondanti nevicate che caratterizzano la zona. Qui è possibile sciare indicativamente dalla fine di novembre fino a maggio, soggiornando in numerosi alberghi situati direttamente vicino alle piste. La località è legata anche al mondo della musica e del cinema, poiché nel 1965 ospitò alcune riprese sulla neve del film Help! dei Beatles.

Al terzo posto si trova Les Arcs, che offre circa 200 chilometri di tracciati, ampliati fino a oltre 400 grazie al collegamento con La Plagne nell’area Paradiski. Seguono le Tre Valli, in Francia, con circa 600 chilometri di piste e condizioni favorevoli all’innevamento, favorite dall’altitudine elevata di gran parte del comprensorio.

La quinta posizione è occupata dall’Alpe d’Huez, apprezzata per il clima soleggiato e per il ghiacciaio del Pic Blanc, che raggiunge i 3.300 metri. Anche l’Italia compare altre due volte nella top 20, con la Val Gardena al dodicesimo posto, ideale sia per principianti sia per sciatori esperti grazie a percorsi come la Saslong e il circuito della Sellaronda.

Al quindicesimo posto figura Livigno, una rinomata destinazione alpina particolarmente indicata per chi desidera avvicinarsi allo sci e allo snowboard in un ambiente attrezzato e accogliente.

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Ultimo aggiornamento Martedì 27 Ottobre ore 13:23

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