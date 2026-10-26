Turismo di lusso in crescita: viaggi luxury in aumento del 21% e boom in autunno

Il turismo di lusso è in crescita nonostante la crisi economica. I viaggi luxury in sono aumento del 21% - secondo le stime del network Virtuoso - nel corso dell’anno, e c'è stato un vero e proprio boom in autunno. Questi sono i dati che emergono ultimamente e che fanno ben sperare per il 2027.

L’Italia è sicuramente tra le destinazioni più ambite dai viaggiatori internazionali. A livello mondiale, le prenotazioni per l’autunno registrano un incremento del 59%, mentre le vendite crescono del 69%. Settembre si distingue con un aumento del 77% delle vendite e del 55% delle prenotazioni. In Europa, invece, le prenotazioni salgono del 49% e le vendite del 64%, nonostante l’aumento dei prezzi.

Turismo di lusso in crescita in Italia: città d’arte, itinerari su misura e benessere

Il turismo di lusso è in crescita. Per fortuna l’Italia occupa una posizione centrale nel mercato internazionale dei viaggi luxury, grazie al suo patrimonio artistico, ai paesaggi, all’offerta enogastronomica e alle strutture ricettive di alto livello.

Da Roma a Firenze, passando per Venezia. Ecco alcune delle mete più richieste, ma cresce anche la tendenza del city-maxxing, ovvero la voglia di visitare più città, anche in Paesi diversi, durante un unico viaggio. Secondo i dati di Virtuoso, però, due itinerari multi-città su cinque comprendono una tappa italiana.

È importante sottolineare che accanto alle destinazioni più celebri, si rafforzi l’interesse per borghi, località costiere, laghi, montagne ed esperienze legate alle tradizioni locali.



In più anche il benessere assume un ruolo sempre più importante: gli hotel wellness registrano un aumento del 28% delle prenotazioni e del 44% delle vendite, con tariffe medie giornaliere in crescita del 23%. Tra le priorità dei viaggiatori figurano la qualità del sonno, la salute, la longevità e il benessere mentale. Per il 2027, inoltre, le previsioni di Virtuoso indicano una forte domanda di esperienze ultra-lusso, con una crescita del 47% dei viaggi di fascia altissima rilevata dai consulenti del network.

Aura a Firenze: il nuovo evento dedicato al turismo di lusso

In questo scenario si inserisce AURA – The Luxury Travel Event, la cui prima edizione è in programma dal 27 al 29 ottobre 2026 alla Fortezza da Basso di Firenze. Si tratta di un evento organizzato da Italian Exhibition Group capace di riunire oltre cento operatori italiani dell’ospitalità di alta gamma e buyer internazionali, con l’obiettivo di rafforzare la presenza dell’Italia nel mercato globale del luxury travel. L’evento è riservato agli operatori professionali accreditati e punta a favorire incontri commerciali qualificati, valorizzando strutture alberghiere prestigiose, destinazioni ed esperienze esclusive.