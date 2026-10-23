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Venezia, nel 2027 il contributo d’accesso sarà previsto per 72 giorni: calendario completo da Pasqua a Ferragosto

Venezia, ticket d'accesso esteso a 72 giorni nel 2027: sarà attivo dal 26 marzo fino a Ferragosto.
Viaggi23 Ottobre 2026 - ore 11:02 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Visitare la città lagunare nel 2027 potrebbe incidere di più nelle tasche dei turisti: Venezia estende il ticket d'accesso portandolo dagli attuali 60 giorni a 72. Tutte le date, gli orari e gli importi decisi ieri dalla giunta comunale del capoluogo veneto.

Ticket d'accesso a Venezia, quando servirà nel 2027?

La giunta comunale veneta ha esteso il periodo per il quale sarà necessario munirsi di ticket d'accesso per visitare Venezia, portandolo dagli attuali 60 giorni a 72, compresi tra il Venerdì Santo e Ferragosto. Coloro che decideranno di concedersi una vacanza immersi tra gondole e calle dovranno mettere in conto un biglietto d'ingresso nel capoluogo veneto, se effettueranno la gita nei seguenti periodi:

  • marzo: dal 26 al 29 marzo
  • tutti i fine settimana di aprile, maggio, giugno e luglio
  • dal 23 aprile al 2 maggio
  • dal 28 maggio al 6 giugno
  • dal 6 all'8 agosto e dal 13 al 15

Oltre ai weekend estivi entrano a far parte dei periodi con ticket turistico obbligatorio anche due fasce temporali consecutive di dieci giorni (dal 23 aprile al 2 maggio e dal 28 maggio al 6 giugno).

Cambia anche la fascia oraria: dalle 8.30 alle 16.30, con un’estensione di 30 minuti rispetto a quella adottata nel 2026.

Quanto costerà visitare Venezia nel 2027?

Il Contributo d’accesso resterà fissato a un massimo di 10 euro. Nei prossimi giorni potrebbero essere introdotti ulteriori provvedimenti per definire nel dettaglio le categorie escluse o esenti, le procedure di prenotazione e pagamento, le modalità di controllo e la struttura delle tariffe.

Il Comune conferma l’adozione della misura, inserendola nella strategia di gestione flussi turistici della città lagunare: “Manteniamo il Contributo d’accesso convinti che questa sperimentazione sia la strada giusta. Siamo però consapevoli che rappresenta solo un tassello di un progetto più ampio di azioni e iniziative per gestire i flussi turistici e sensibilizzare i visitatori” ha dichiarato l’assessore al Bilancio Michele Zuin.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 23 Ottobre ore 11:03

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