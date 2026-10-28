I 10 luoghi più spettacolari al mondo per ammirare il foliage autunnale: uno si trova vicino all’Italia

L’autunno trasforma i paesaggi in uno spettacolo di colori. Le foglie degli alberi cambiano colore, passando dal verde al giallo, all’arancione e al rosso. È il fenomeno del foliage, che ogni anno attira milioni di turisti e appassionati di fotografia in diverse parti del mondo, che non ci penano due volte a prendere in considerazione l'idea di un viaggio in una delle località dove è possibile ammirare il fenomeno da molto vicino.

Dove ammirare il foliage autunnale: 10 luoghi più spettacolari

Una recente classifica pubblicata da Euronews il 23 ottobre 2026, basata su uno studio realizzato da IgluCruise, ha individuato 10 destinazioni particolarmente interessanti per ammirare questo spettacolare fenomeno naturale. A dominare la classifica è il Nord America, ma non mancano il Giappone e una località europea molto vicina all'Italia.

La classifica dei 10 luoghi più belli per il foliage

Ecco di seguito le dieci destinazioni dove ammirare al meglio il fenomeno del foliage in questo periodo autunnale.

1. Québec City, Canada

Al primo posto della classifica troviamo Québec City, dove i colori autunnali trasformano i meravigliosi parchi e le strade in un mosaico di sfumature calde e avvolgenti. La città è un ottimo punto di partenza per esplorare anche i paesaggi naturali dell'intera regione.

2. Kyoto, Giappone

Templi, giardini e alberi di acero rendono Kyoto una delle destinazioni più suggestive soprattutto in questo periodo dell'autunno. Il contrasto tra le foglie rosse degli alberi e l’architettura tradizionale giapponese è uno dei suoi punti di forza che spinge milioni di appassionati a raggiungere la località giapponese soprattutto durante questo periodo.

3. Burlington, Stati Uniti

Nel Vermont, Burlington offre scorci spettacolari tra boschi dai colori caldi, montagne e le rive del lago Champlain. È una delle destinazioni più apprezzate per osservare i colori autunnali del New England.

4. Portland, Maine, Stati Uniti

Qui il fenomeno del foliage si può ammirare tra le aree verdi e la costa atlantica. Il paesaggio unisce i colori dei boschi alle atmosfere tipiche delle cittadine di mare. Tra le destinazioni più amate degli Stati Uniti.

5. Jackson, New Hampshire, Stati Uniti

Situata nel cuore del New Hampshire, Jackson è circondata da bellissime montagne e foreste ricche di fascino. In autunno i sentieri e le strade panoramiche diventano particolarmente suggestivi grazie ai colori caldi che assume la vegetazione presente.

6. Valle della Wachau, Austria (La più vicina all'Italia)

È la destinazione europea presente nella classifica e quella relativamente anche più vicina all’Italia. La valle del Danubio è conosciuta per i suoi vigneti, i suoi borghi storici e i paesaggi collinari, che in autunno assumono tonalità dorate e ramate. Si trova a circa un’ora di treno da Vienna, e per gli italiani è la meta perfetta per ammirate il foliage.

7. Bar Harbor, Stati Uniti

Nel Maine, Bar Harbor è una base ideale per esplorare il Parco nazionale di Acadia, tra i più apprezzati degli Stati Uniti d'America. Qui i colori delle foreste si incontrano con le scogliere e le acque dell’Atlantico, e lo spettacolo lascia i turisti senza parole.

8. Hiroshima, Giappone

Anche Hiroshima rientra nella top 10. Nei dintorni della città, parchi, giardini e aree naturali offrono scorci interessanti durante la stagione autunnale.

9. Halifax, Canada

In Nuova Scozia, Halifax permette di ammirare il foliage tra parchi, strade alberate e paesaggi costieri ricchi di fascino. Il clima e la varietà degli ambienti rendono la zona particolarmente interessante in autunno e soprattutto tra le più gettonate dai turisti di tutto il mondo.

10. Saguenay, Canada

Chiude la classifica Saguenay, in Québec. La regione è caratterizzata da ampie aree boschive e paesaggi naturali che, con l’arrivo dell’autunno, si tingono di colori intensi e caldi che vanno dal rosso all'arancione passando per il marrone e il giallo intenso.

Quando ammirare il fenomeno del foliage in questo periodo?

Il periodo migliore per ammirare il fenomeno del foliage cambia in base alla destinazione, all’altitudine e alle condizioni meteorologiche della città selezionata. In Nord America, in molte zone, il picco dei colori che caratterizzano il fenomeno naturale si raggiunge tra settembre e ottobre. In Giappone, invece, il fenomeno del foliage può proseguire fino a novembre inoltrato e, nelle aree più meridionali, può arrivare anche fino al mese di dicembre.

Per organizzare un viaggio, per tutti coloro che desiderano ammirare il fenomeno del foliage, conviene quindi controllare le previsioni meteo locali sul cambiamento delle foglie. Anche in Italia, soprattutto tra le montagne e i boschi del Trentino Alto Adige, è possibile assistere a uno spettacolo simile senza dover affrontare lunghi spostamenti.