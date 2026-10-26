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Mattina fredda e pomeriggio mite: come vestirsi quando le temperature cambiano in poche ore

Se la mattina l'aria è fredda e durante il pomeriggio il clima risulta essere abbastanza mite: ecco come vestirsi quando le temperature cambiano in poche ore durante la giornata.
Curiosità26 Ottobre 2026 - ore 11:31 - Redatto da Redazione Meteo.it
Curiosità26 Ottobre 2026 - ore 11:31 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Capita spesso, soprattutto nelle giornate autunnali come in questo periodo dell'anno, ma anche durante quelle primaverili, di uscire di casa al mattino con temperature piuttosto basse e ritrovarsi poche ore dopo a fare i conti con un clima decisamente più mite.

Un cambiamento che può mettere in difficoltà nella scelta dell’abbigliamento da indossare, soprattutto quando si trascorre buona parte della giornata fuori casa, passando dall’ufficio alla palestra, alla cena con gli amici senza rientrare a casa. 

Il segreto è vestirsi a strati, scegliendo capi che permettano di adattarsi facilmente alle diverse condizioni meteorologiche che possono presentarsi durante la giornata, senza avere troppo caldo nelle ore centrali né soffrire il freddo al mattino quando si esce. 

Vestirsi a strati in questo periodo è la scelta migliore

Quando le temperature cambiano sensibilmente nel corso della giornata, puntare su un unico capo pesante non è sempre la soluzione ideale. Meglio scegliere una maglia a maniche lunghe, eventualmente abbinata a un cardigan o a un maglione leggero, da indossare sotto una giacca.

Al mattino, quando l’aria è più fredda, sarà sufficiente tenere tutti gli strati di abbigliamento che abbiamo pensato di indossare durante la giornata. Con il passare delle ore, e di conseguenza il possibile aumento delle temperature, invece, si potrà togliere la giacca o il maglione e affrontare il pomeriggio con maggiore comfort e capi più leggeri.

Anche il capospalla merita una notevole attenzione. Un giubbotto leggero, un trench o una giacca antivento possono essere una buona soluzione nelle giornate asciutte e soleggiate. Se sono previste piogge o vento più intenso, è preferibile scegliere un capo adatto anche a queste condizioni climatiche. 

Prestare attenzione agli sbalzi di temperatura nel corso della giornata

La differenza tra la temperatura delle ore del mattino e quella del pomeriggio non è l’unico elemento da prendere in considerazione nella scelta del nostro abbigliamento giornaliero. Anche l’umidità, il vento e l’esposizione al sole possono influenzare la sensazione di freddo o di caldo durante la giornata. 

Per questo è utile consultare le previsioni meteo prima di uscire, prestando attenzione non soltanto alle temperature massime, ma anche a quelle minime e alle condizioni previste nelle diverse fasce orarie della giornata. 

Quali accessori portare con sé?

Nelle giornate più fresche possono tornare sicuramente utili una sciarpa leggera e un ombrello pieghevole, soprattutto se il tempo è variabile con il rischio di possibili piogge. Anche le scarpe fanno sicuramente la differenza: meglio scegliere modelli comodi e adatti alle condizioni climatiche della giornata, evitando calzature troppo pesanti quando è previsto un aumento delle temperature. 

In poche parole, quando il termometro sale e scende nel giro di poche ore, non serve necessariamente cambiare outfit durante la giornata. Basta puntare su capi di abbigliamento considerati versatili, facili da togliere e da rimettere in base al clima, e scegliere quindi l’abbigliamento in base alle previsioni meteo. Una soluzione semplice per affrontare con più comodità il passaggio dal freddo del mattino a un clima piuttosto mite, in alcuni casi decisamente caldo, del pomeriggio.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 26 Ottobre ore 14:43

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