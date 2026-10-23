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Dormire con il caldo o con il freddo: qual è la temperatura ideale in camera da letto?

Dormire in un ambiente troppo caldo o troppo freddo possono disturbare il nostro riposo. Ecco come adattare la camera da letto alle diverse stagioni.
Curiosità23 Ottobre 2026 - ore 16:02 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Il dormire bene, sia in inverno ma anche in estate, non dipende soltanto dalle abitudini serali, dalla nostra alimentazione o dalla qualità del nostro materasso. Anche la temperatura della nostra camera da letto in questi casi può fare la differenza e favorire il nostro sonno, soprattutto durante i mesi più caldi dell’estate e nelle notti durante il periodo invernale.

Ma qual è la temperatura ideale che deve avere la nostra camera da letto per farci riposare al meglio? E cosa succede al nostro organismo quando in camera fa troppo caldo o fa troppo freddo?

Qual è la temperatura ideale per dormire al meglio?

Una temperatura intorno ai 16-19 °C è il più delle volte indicata come temperatura favorevole per il sonno, anche se non esiste un dato ideale per tutti. A fare la differenza sono soprattutto fattori come l'età, le condizioni di salute, le abitudini personali e il tipo di biancheria da letto che si utilizza.

Per addormentarsi, il nostro corpo deve abbassare leggermente la propria temperatura interna. Un ambiente troppo caldo può ostacolare questo processo, rendendo più difficile prendere sonno e favorendo i continui risvegli notturni. Al contrario, una stanza molto fredda può provocare disagio e rendere il riposo meno continuo, soprattutto se coperte e indumenti non sono adeguati.

Perché il caldo disturba il nostro sonno?

Le notti d'estate possono diventare difficili quando le temperature sono molto elevate. Se la camera non riesce a raffreddarsi, il nostro corpo tende a fare fatica a disperdere il calore che si è accumulato durante il giorno. Questo può favorire un sonno leggero, sudorazione e risvegli continui durante le ore notturne.

Per migliorare il nostro riposo, quindi, è utile arieggiare la stanza nelle ore più fresche, schermare le finestre durante il giorno e scegliere lenzuola leggere e traspiranti. Anche diminuire l’utilizzo di dispositivi che producono calore e mantenere un ambiente poco illuminato può aiutare.

Durante l'inverno è meglio tenere il riscaldamento acceso?

Durante il periodo invernale, il desiderio di mantenere la camera da letto molto calda è molto comune, ma temperature elevate non sono sinonimo di comfort maggiore. Un ambiente fresco, accompagnato da coperte adeguate, sicuramente può favorire un ottimo riposo durante l'inverno.

È importante quindi, evitare che la camera da letto diventi troppo fredda, soprattutto in presenza di neonati, anziani o persone con problemi di salute. In questi casi, la temperatura più adatta alle loro esigenze può essere diversa da quella che fa al caso nostro e va valutata in base alle esigenze appunto di ogni individuo.

Anche l’umidità ha la sua importanza: un’aria troppo secca va a favorire la secchezza delle mucose, mentre un’umidità troppo elevata può aumentare il disagio e favorire le muffe.

I consigli per dormire meglio tutto l’anno

Per dormire al meglio tutto l'anno è importante favorire alla nostra camera da letto un ambiente fresco, confortevole e ben ventilato. Durante il periodo dell'estate può essere utile l'utilizzo di tende oscuranti e ricambio d’aria nelle ore più fresche della giornata.

Durante l'inverno invece, è consigliato evitare che la stanza diventi troppo calda, ma adottare l'utilizzo di coperte adeguate alla stagione. La temperatura ideale, quindi, non è uguale per tutti. Mantenere la camera da letto intorno ai 16-19 °C può essere un buon inizio.

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