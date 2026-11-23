La parola dell’anno 2026 del Cambridge Dictionary è “Human”, umano. Una scelta apparentemente semplice che racconta però uno dei grandi temi del nostro tempo: cosa significa essere umani nell’era dell’intelligenza artificiale?

Secondo Cambridge, il 2026 è stato caratterizzato proprio dal crescente confronto tra capacità umane e tecnologie artificiali, con discussioni sempre più frequenti su creatività, lavoro, pensiero, autenticità e rapporti tra persone e macchine.

Perché “Human” è la parola dell’anno 2026

Il Cambridge Dictionary definisce “human” anche come ciò che possiede qualità, difetti e sentimenti propri delle persone, in contrapposizione agli animali, alle divinità e, oggi sempre più spesso, alle macchine.

Ed è proprio quest’ultimo confronto ad aver assunto un nuovo significato con la diffusione dell’IA.

Nel corso dell’anno sono aumentate espressioni come “human-made” e “human-authored”, utilizzate per specificare che un'opera, un testo o un contenuto sono stati realizzati da una persona e non da un sistema di intelligenza artificiale.

L’intelligenza artificiale ci fa riscoprire cosa significa essere umani

La scelta riflette un paradosso: mentre la tecnologia diventa sempre più capace di imitare attività tradizionalmente considerate umane, cresce contemporaneamente il bisogno di sottolineare ciò che è stato creato, pensato o realizzato da una persona.

Creatività, empatia, coscienza e capacità di instaurare relazioni diventano così elementi sempre più centrali nel dibattito sull'IA.

Il Cambridge Dictionary sottolinea come proprio la paura di perdere alcune capacità delegando sempre più attività alla tecnologia abbia riportato al centro la domanda su cosa distingua davvero l'essere umano dalle macchine.

Dal lavoro alla creatività, il dibattito sull’IA

Nel corso del 2026 il tema ha coinvolto numerosi settori.

Artisti, scrittori e attori hanno discusso dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella produzione di contenuti, mentre nel mondo del lavoro è cresciuto il confronto sulle professioni che potranno essere automatizzate e su quelle nelle quali la presenza umana continuerà a essere considerata fondamentale.

Anche per questo tra le parole candidate al titolo figurava “agent”, utilizzata oggi anche per indicare sistemi di IA capaci di svolgere autonomamente compiti complessi.

Tra le altre finaliste c'erano “analogue”, legata al ritorno verso attività lontane dal digitale, e “wholesome”, termine associato a ciò che produce benessere e positività.

“Human”, una parola antica per raccontare il 2026

La particolarità della scelta sta proprio qui: Cambridge non ha premiato un nuovo termine tecnologico, ma una delle parole più antiche e universali del vocabolario.

In un momento storico dominato dall'intelligenza artificiale, la parola “Human” diventa così un modo per ribadire il valore della creatività, delle emozioni, delle imperfezioni e delle relazioni.

E forse è proprio questa la domanda che meglio sintetizza il 2026: mentre le macchine diventano sempre più simili a noi, che cosa continuerà a renderci veramente umani?