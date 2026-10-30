Dolomiti, la prima neve regala uno spettacolo mozzafiato sotto la Luna di ottobre - Foto

Le cime delle Dolomiti si ricoprono di bianco e, illuminate dalla Luna piena di fine ottobre, regalano uno scenario davvero suggestivo più unico che raro. Un incontro incredibile tra neve bianca e cielo stellato che ha trasformato il paesaggio autunnale delle Dolomiti in una cartolina dai colori quasi invernali, e che ha lasciato molti a bocca aperta

Dolomiti, la prima neve regala uno spettacolo mozzafiato sotto la Luna di ottobre

A rendere ancora più speciale questo spettacolo sono state le immagini scattate dalla fotografa Alessandra Masi, che in quel preciso istante ha immortalato la Luna del Cacciatore mentre sorgeva accanto al profilo del Monte Montanel, nel cuore del Cadore. Le foto, realizzate tra il 24 e il 25 ottobre, mostrano il disco lunare nel cielo sopra le montagne spruzzate di neve a imbiancare creste e canaloni.

La prima neve trasforma il paesaggio delle Dolomiti

Uno scenario che è frutto delle perturbazioni che nei giorni scorsi hanno attraversato la catena montuosa delle Alpi. Tra la notte del 21 e quella del 23 ottobre, le prime intense nevicate hanno interessato diverse località montane, come Cortina d’Ampezzo, Arabba, Auronzo e la Marmolada.

Il ritorno di condizioni climatiche decisamente più stabili ha permesso poi di ammirare le montagne sotto una luce diversa. La Luna piena del 26 ottobre scorso, ha contribuito a rendere ancora più magico il contrasto tra i colori delle pareti rocciose delle montagne, le cime ricoperte di candida neve bianca e il cielo notturno.

La Luna del Cacciatore illumina le Dolomiti

La Luna di ottobre è nota anche come Luna del Cacciatore, un nome conferitole da antiche tradizioni contadine. Dopo la Luna del Raccolto, questo plenilunio segnava il periodo in cui ci si preparava all’arrivo dell’inverno e si facevano le ultime provviste prima dell’arrivo dei mesi più freddi.

In queste notti d'autunno, dunque, la natura ha offerto uno spettacolo capace di unire meteorologia e astronomia. Le prime nevicate ricordano che la stagione più fredda dell'anno si sta avvicinando man mano, mentre la luce lunare esalta la bellezza delle Dolomiti, regalando immagini suggestive che sembrano quasi dipinte.

Un assaggio d’inverno arrivato in anticipo quindi, ma soprattutto uno spettacolo naturale che conferma ancora una volta quanto la montagna sappia sorprendere anche nel passaggio dall'autunno all'inverno.